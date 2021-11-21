Бестемьянова назвала провокацией занижение оценок Степановой и Букину

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала судейство россиян Александры Степановой и Ивана Букина на этапах серии Гран-при по фигурному катанию.

«В любых других видах фигурного катания человек исполняет программу лучше, чем раньше, и его оценки растут. Но только не в танцах, но только не у этой конкретной пары, а значит, это изначально созданная провокация», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Она призналась, что относится к происходящему довольно хладнокровно, но сложно сдержать эмоции, когда видно, как прибавили в сезоне-2021/22 Степанова и Букин.

«Это видно даже неспециалисту, а оценки их стали ниже», — добавила Бестемьянова.

Напомним, что танцевальная пара на двух этапах серии Гран-при выиграла бронзовые медали, что не может гарантировать Степановой и Букину участие в финале Гран-при, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Ранее Татьяна Тарасова назвала огромной несправедливостью то, что происходит со Степановой и Букиным.