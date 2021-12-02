Туктамышева рассказала о самом важном в жизни

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Чемпионка мира — 2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что для неё является самым важным в жизни.
Туктамышева рассказала о самом важном в жизни
  • РИА Новости

«Самое важное в жизни — уметь слышать себя, а не окружающих. Делать то, что нравится тебе, а не другим. Верить в свои возможности и игнорировать тех, кто пытается заставить сомневаться в себе», — написала фигуристка в своём Instagram.

Напомним, Туктамышева вышла в финал Гран-при по фигурному катанию, который должен пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Она заняла два вторых места на этапе Гран-при в Канаде и России, уступив два турнира своей соотечественнице Камиле Валиевой.

Ранее сообщалось, что финал Гран-при по фигурному катанию может быть отменён.

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