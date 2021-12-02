Источник: финал Гран-при по фигурному катанию отменён

Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменён.

По информации ТАСС, такое решение принято в связи с распространением нового штамма COVID-19. Отмечается, что в скором времени об этом будет объявлено официально.

Напомним, что 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев. Сообщалось, что финал Гран-при в стране пройдёт в формате «пузыря».

В сезоне-2020/21 турнир также был отменён. Он должен был пройти в Пекине (Китай).

Ранее тренер Морозов рассказал, что считает приоритетным в своей работе со Степановой и Букиным.