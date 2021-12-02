Источник: финал Гран-при по фигурному катанию отменён

Короткая ссылка
Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменён.

По информации ТАСС, такое решение принято в связи с распространением нового штамма COVID-19. Отмечается, что в скором времени об этом будет объявлено официально.

Напомним, что 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев. Сообщалось, что финал Гран-при в стране пройдёт в формате «пузыря».

В сезоне-2020/21 турнир также был отменён. Он должен был пройти в Пекине (Китай).

Ранее тренер Морозов рассказал, что считает приоритетным в своей работе со Степановой и Букиным. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить