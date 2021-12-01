Тренер Морозов рассказал, что считает приоритетным в своей работе со Степановой и Букиным

Известный специалист Николай Морозов рассказал, что считает приоритетным в своей работе с многократными призёрами чемпионата Европы в танцах на льду Александрой Степановой и Иваном Букиным.

«Я бы сказал, что ситуация сильно напоминает период моей работы, когда я тренировал Лену Ильиных — Никиту Кацалапова и готовил их к Олимпиаде в Сочи. Нам никак не удавалось тогда обыграть Катю Боброву и Диму Соловьёва, и я понимал, что мы не сумеем это сделать до тех пор, пока не начнём кататься на две головы выше. В итоге это удалось, хотя перелом в этом плане произошел в самый последний момент — даже не в командном, а в личном турнире Игр, где Лена с Никитой выиграли бронзовые медали. Такая же задача сейчас стоит в отношении Степановой и Букина — считаю, что они реально способны бороться за олимпийскую медаль. Мне вообще нравятся сложные ситуации. К тому же Саша и Иван — взрослые и очень опытные спортсмены, которые прекрасно понимают, чего именно им не хватает, и очень хорошо воспринимают новое. Определённый прогресс в их катании я вижу уже сейчас, план нашей совместной подготовки выстроен до чемпионата России и, уверен, там зрители сами всё сумеют оценить», — сказал Морозов RT.

Ранее Свинин объяснил, зачем в штаб Степановой и Букина пригласили Морозова.