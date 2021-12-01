Свинин объяснил, зачем в штаб Степановой и Букина пригласили Морозова

Александр Свинин, тренер многократных призёров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина, рассказал, почему пригласил в свой штаб известного специалиста Николая Морозова.

«На протяжении этого сезона мы постоянно приглашали к себе на тренировки самых разных специалистов, они делали свои замечания, которые мы учитывали и в целом понимали, что движемся в правильном направлении. Саша и Иван выступили в ноябре на двух этапах Гран-при в Турине и Гренобле, причём все, кто там присутствовал, отметили большой прогресс в их развитии. Но так получилось, что судьи оценили ребят ниже, чем два года назад. Соответственно, мы поняли, что нужно найти возможность развиваться ещё быстрее. Поэтому и было принято решение привлечь к работе Морозова», — сказал Свинин RT.

Ранее тренер Морозов рассказал о своём сотрудничестве с Букиным и Степановой.