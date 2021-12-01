Тренер Морозов рассказал о своём сотрудничестве с Букиным и Степановой

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Известный специалист Николай Морозов рассказал, как пришёл к идее сотрудничества с многократными призёрами чемпионата Европы в танцах на льду Александрой Степановой и Иваном Букиным.
Тренер Морозов рассказал о своём сотрудничестве с Букиным и Степановой
  • AP

По его словам, идея о совместной работе обговаривалась ещё год назад, но из-за пандемии реализовать задуманное не получилось.

«На сегодняшний день в фигурном катании стало невозможно добиваться высокого результата, если работаешь в маленькой команде. В своё время в танцах на льду блестяще реализовали идею большого тренерского коллектива Марина Зуева и Игорь Шпильбанд, благодаря чему в танцах на льду произошла настоящая революция, сейчас по той же схеме работает в Монреале школа Дюбрей — Лозона», — сказал Морозов RT.

Он отметил, что долгое время думал о выстраивании подобной структуры в России, чтобы отечественные пары на равных боролись с сильнейшими в мире.

«Мне очень нравится, как работают со своими спортсменами Ира Жук и Александр Свинин, у них большое количество пар, с которыми они прекрасно справляются. Точно так же мне нравится, как работает Алексей Горшков, у которого сейчас катается моя дочь и которому помогаю я сам, и мы планируем, что в самое ближайшее время Алексей со своими спортсменами тоже присоединится к команде, и мы будем тренировать своих спортсменов на одном льду», — добавил Морозов.

Ранее сообщалось, что Морозов вошёл в тренерский штаб фигуристов Степановой и Букина.

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