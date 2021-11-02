«Рискованно бросать в бой пацанов»: Парфёнов о невызове Агаларова и Тюкавина, настроении Джикии и позициях Сафонова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сделал логичный выбор футболистов на решающие матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией. Об этом в интервью RT заявил бывший наставник «Урала» и «Арсенала» Дмитрий Парфёнов. По его словам, рисковать в настолько ответственный момент не стоило. Также специалист высказался об отсутствии в составе лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова, объяснил, почему получил вызов Иван Сергеев, и предположил, что проблемы «Спартака» не должны сказаться на действиях Георгия Джикии.

— Валерий Карпин подчеркнул, что при выборе состава на решающие матчи квалификации чемпионата мира с Кипром и Хорватией сделал ставку прежде всего на опыт. Насколько она оправданна?

— Тренер отвечает за результат и использует футболистов так, как хочет. Поверьте, он неслучайно вызвал именно этих людей. Значит, у него есть определённый план в голове на два ближайших поединка. Фраза про опыт — скорее шаблон. Они же не могли резко разучиться играть. Да, некоторые люди выстрелили, но мы не знаем, смогут ли они поддерживать стабильно высокий уровень на протяжении продолжительного отрезка. А здесь вызваны исполнители с богатым международным опытом, которые не опускаются ниже определённой планки.

— Не должен ли тренер брать сильнейших на данный момент, как он это обещал, когда возглавил сборную?

— Мне логика Карпина понятна. Собственно, он объяснил своё решение на пресс-конференции. Он понимает, в какой футбол хочет играть в ноябре, и представляет, как могут сложиться решающие встречи.

— Вас удивило отсутствие в итоговом списке лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова и Константина Тюкавина? При этом попали в него забившие по одному мячу в октябре Фёдор Смолов и Антон Заболотный.

— Нельзя спорить, что два названных вами молодых форварда действуют достаточно ярко и результативно. Однако они демонстрируют такую игру лишь на протяжении короткого промежутка. Ивана Сергеева тоже не сразу позвали в сборную. Ему потребовалось время на адаптацию к Премьер-лиге. Поэтому всё должно происходить плавно. Рискованно бросать в бой пацанов в таких важных матчах. Если у них всё получится — будет здорово, а если нет, вы сами спросите у Карпина, зачем он доверился неопытным.

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— То есть время Агаларова и Тюкавина в национальной команде ещё не пришло?

— Повторюсь, речь идёт о совсем молодых пацанах. Сейчас они набрали неплохой ход, но уровень футболиста определяет прежде всего стабильность. Чтобы понять, способны ли они играть столь ярко на постоянной основе, нужно подождать. О чём говорить, если даже первый круг РПЛ не закончился? Спору нет, можно и Агаларова поставить в основу на Хорватию, вот только никто не знает, что из этого получится. В последних встречах риск должен быть максимально оправдан.

— Зато вызов получил Сергеев. В текущем розыгрыше Премьер-лиги вы противостояли его «Крыльям Советов» во главе «Арсенала». Понимаете, чем он приглянулся Карпину?

— Если продолжать разговор о стабильности, он как раз её демонстрирует. В прошлом сезоне Сергеев стал лучшим бомбардиром ФНЛ с 40 голами, а в текущем не затерялся в РПЛ. Это уже точно не всплеск на пару-тройку месяцев. Его возможное приглашение в сборную обсуждали давно, и время настало. Ивана можно назвать заменой Смолову. Он хорошо чувствует свободные зоны и грамотно открывается в чужой штрафной, причём в створе ворот. Это умение позволяет ему создавать много голевых эпизодов.

— Сергеев — не первый футболист из клуба второй половины турнирной таблицы РПЛ, вызванный в национальную команду. Тем самым Карпин показывает, что следит за всеми?

— Тут Валерия Георгиевича и его помощников Виктора Онопко и Николая Писарева остаётся только похвалить. Они действительно по возможности стараются посещать большинство встреч элитного дивизиона. Собственно, в воскресенье Карпин лично пришёл на противостояние аутсайдеров «Химки» — «Урал». Да и из екатеринбургского коллектива, который я ранее возглавлял, в расширенный состав попал защитник Арсен Адамов — к слову, очень неплохой футболист. И это приглашение — отличный посыл, чтобы люди не останавливались в развитии и понимали: за ними следят. С другой стороны, не будешь же каждый раз вызывать на сбор по 15 новых футболистов. С костяком необходимо определиться.

— Карпин это сделал?

— По большинству позиций — скорее да. Всё-таки это уже третий сбор команды под его руководством.

— Тот факт, что вызов получил Смолов, пропустивший два последних матча РПЛ из-за различных проблем со здоровьем, свидетельствует о том, что он, вероятно, снова будет основным нападающим?

— Впереди нас ждёт тур национального первенства и встречи еврокубков, поэтому давайте подождём. Ещё непонятно, кто в каком состоянии приедет. Кто знает, может, Карпин кого-то довызовет. Но если состав форвардов останется неизменным, то с большой долей вероятности опять будет играть Смолов. Карпин всячески демонстрировал ему доверие.

— Штаб отдаёт Фёдору предпочтение в том числе потому, что он лучше конкурентов действует в прессинге. Но насколько ему подходит эта роль? Всё-таки нападающий «Локомотива» уже немолод, его часто меняют по ходу встреч.

— Это запланированные рокировки, чтобы поддержать темп в атаке. Тренер максимально использует подопечных, которые выходят в старте, а дальше уже освежает ряды. Нужно сохранять темп, участвовать в прессинге, максимально садиться в оборону и при любом отборе выбегать вперёд. Непросто выполнять все эти задачи на протяжении 90 минут.

— Но прессинга в исполнении сборной России хватает в лучшем случае на полчаса.

— Всегда должна присутствовать аритмия. Невозможно бегать сломя голову на протяжении всей встречи. Да это и не всегда получается. Допустим, в поединке со Словакией Россия включила прессинг, но задумка не сработала. Гости легко выходили из-под него. В итоге пришлось просто садиться в оборону.

— В матче с Хорватией мы можем увидеть прессинг в исполнении наших футболистов или они скорее отойдут на свою половину, если их будет устраивать ничья?

— Давайте для начала пройдём Кипр. Уверен, в тренерском штабе все пока обсуждают только ближайшего соперника. Но если ехать в Сплит за одним очком, ничего хорошего точно не получится. Надо играть на победу — и никак иначе. Не могу сказать, что опасаюсь киприотов, но примеров обидных осечек сборной России в матчах с уступающими в классе оппонентами можно вспомнить множество. Поэтому сперва надо брать верх в Санкт-Петербурге. Недооценка очень опасна.

— Карпин не включил Артёма Дзюбу даже в расширенный состав на ноябрьские встречи. На ваш взгляд, форвард «Зенита» объективно заслужил вызов?

— Валерий Георгиевич на пресс-конференции чётко дал понять, что не рассчитывает на футболиста, и это его право. Тренер достаточно ясно обозначил свою позицию, а нам остаётся только рассуждать, но ситуация от этого не поменяется. Это личный выбор специалиста, за который ему предстоит нести ответственность.

— Место в окончательном составе национальной команды получили сразу четыре вратаря. Но, по мнению многих экспертов, пост номер один сохранит Матвей Сафонов. Согласны?

— Произойти может всякое. Вы же помните, что в сентябре все три матча отыграл Маринато Гилерме. И провёл он их неплохо, не пропустив ни разу. Однако в октябре штаб сделал выбор в пользу Сафонова, который тоже справился со своей работой. Поэтому я бы не стал говорить, что Матвей прописался в основе. Возможно, выбор будет сделан уже на самом сборе. Очень важно мнение тренера по вратарям Виталия Кафанова. На самом деле не так существенно, кто окажется на последнем рубеже, главное, чтобы результат был хороший.

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— Как относитесь к серьёзной ротации в списке вратарей? Кафанов постоянно вызывает новых людей. Вот и сейчас приглашены Илья Лантратов и Никита Хайкин.

— Он хочет понять возможности всех имеющихся в распоряжении голкиперов. Это же не полевые, которых в каждой команде по 20 человек. Кафанов желает лично познакомиться с людьми и оценить их потенциал. Кого-то, возможно, таким образом пытаются поддержать. Но борьбу за звание первого номера ведут только Гилерме и Сафонов. Как отношусь к тому, что Кафанов, по словам Карпина, определяет, кто из голкиперов будет играть? Думаю, решение всё-таки в большей степени коллективное. При этом Кафанов — очень опытный специалист, Карпин ему полностью доверяет.

— В центре обороны сборной хорошо сыгрался дуэт Игоря Дивеева и Георгия Джикии. Но первый недавно восстановился от травмы, а второй терпит неудачи со «Спартаком». Может ли это стать проблемой для команды?

— Повторюсь, сложно сейчас говорить, в каком состоянии они подойдут к противостояниям с Кипром и Хорватией. Тяжело давать какой-то прогноз. Но если сборная вновь грамотно сыграет в обороне, все забудут, какие ошибки Джикия допускал в «Спартаке». Да и по своему опыту знаю, когда дела в клубе идут плохо, полезно приехать в сборную и переключиться, забыть о грустном. Для Георгия визит в национальную команду станет отдушиной, там он может вернуть уверенность в себе. Карпин же, думаю, не будет трогать дуэт центральных защитников. Впереди два ключевых матча, в которых нужно решать вопрос, а дальше спокойно готовиться к чемпионату мира.

— Допускаете, что в поединке с Хорватией Карпин сделает выбор в пользу расстановки с тремя центральными защитниками? Во встрече со Словакией эта формация помогла одержать победу.

— Сейчас сложно что-либо говорить о противостоянии с «шашечными». Номер один — Кипр. Не исключаю, что и в Санкт-Петербурге наша команда сыграет по расстановке 3-4-3 с атакующими флангами. Соперник всё равно обороняется впятером, так какой смысл оставлять сзади лишнего человека? Стратегия и состав на следующую встречу будут определяться уже после Кипра.

— Отсутствие Далера Кузяева Карпин назвал большой потерей для отечественной команды. Кто способен заменить его?

— Соглашусь, его травма — серьёзная проблема для сборной. Важно, что Далер никогда не опускается ниже определённого уровня и не допускает провалов. Он стабилен, и это как раз признак высокого класса. Причём Кузяев может закрыть разные позиции. Например, в игре с Мальтой он спокойно расположился на правом краю обороны. Но для того, чтобы предполагать, кто может его заменить, нужно понять, какую схему выберет Карпин.

— Александр Головин из-за очередной травмы пропустил почти месяц и вернулся на поле только в воскресенье. Успеет ли он набрать форму за оставшееся время?

— Не думаю, что у него должны возникнуть проблемы. Головин же не сидел дома, а продолжал работать, поддерживая своё функциональное состояние.

Уверен, процесс реабилитации в «Монако» поставлен на высшем уровне. Как раз через игру с Кипром он может сделать шаг к следующему матчу в плане восстановления.

— Другой наш легионер Алексей Миранчук получает мало игровой практики в «Аталанте». Это может повлиять на него негативно или, напротив, дополнительно мотивирует?

— Здесь как раз можно вспомнить Джикию. Приезд в сборную для Миранчука — возможность перезагрузиться. Пусть в Италии его практически не выпускают на поле, в национальной команде Алексей пользуется полным доверием. У него имеется прекрасная возможность забыть о клубных проблемах и проявить себя под флагом родной страны. Миранчук — футболист неглупый, он понимает: это доверие необходимо оправдывать.