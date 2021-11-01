Канчельскис назвал оптимальным состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказал своё мнение о составе национальной команды на матчи отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 в ноябре.

«Что бы мы ни говорили о составе, для сборной он оптимальный. У каждого свое мнение. Если Валерий Карпин выбрал этих футболистов, значит, они ему нужны. Правильно поступили, что сделали выбор в сторону опытных игроков. У нас матч с Хорватией. Понятно, что есть ещё Кипр. Если не дадим себе расслабиться, то обязательно победим. А вот с Хорватией будет непросто. Молодые игроки будут потом, со временем. Сейчас главная задача — взять очки в матче с Хорватией», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два матча: с Кипром (11 ноября в 20:00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватией (14 ноября в 17:00 мск, Сплит).

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