Газзаев высказался о невызове в сборную России Дзюбы

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о невызове в расположение национальной команды страны нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Газзаев высказался о невызове в сборную России Дзюбы
  • AP

«Сложно сказать, смог бы Дзюба в настоящий момент помочь сборной. Его вызов или невызов — прерогатива Валерия Карпина. Если он решил, что Артём сейчас не нужен национальной команде, — это его право», — сказал Газзаев RT.

В сборную России на ноябрьские матчи было вызвано трое нападающих: Фёдор Смолов из «Локомотива», Иван Сергеев из «Крыльев Советов» и Антон Заболотный из ЦСКА.

Ранее Газзаев высказал возмущение отсутствием в сборной России Агаларова.

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