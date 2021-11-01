Газзаев высказался о невызове в сборную России Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о невызове в расположение национальной команды страны нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Сложно сказать, смог бы Дзюба в настоящий момент помочь сборной. Его вызов или невызов — прерогатива Валерия Карпина. Если он решил, что Артём сейчас не нужен национальной команде, — это его право», — сказал Газзаев RT.

В сборную России на ноябрьские матчи было вызвано трое нападающих: Фёдор Смолов из «Локомотива», Иван Сергеев из «Крыльев Советов» и Антон Заболотный из ЦСКА.

Ранее Газзаев высказал возмущение отсутствием в сборной России Агаларова.