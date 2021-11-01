Газзаев высказал возмущение отсутствием в сборной России Агаларова

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отсутствие в составе национальной команды страны лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
Газзаев высказал возмущение отсутствием в сборной России Агаларова
  • © fcufa.pro

«Стараюсь не комментировать кадровые решения главного тренера сборной, поскольку ответственность за результат несёт только он. Но могу высказать своё искреннее возмущение в связи с тем, что не вызвали Гамида Агаларова. Мне кажется, он заслужил приглашение. В сборной должны находиться сильнейшие на сегодняшний день футболисты страны. Агаларов же с отрывом лидирует в гонке бомбардиров, забивает практически в каждой игре и находится в великолепной форме. Даже выступая за команду, ведущую борьбу за выживание, он демонстрирует хорошие качества форварда. Это молодой забивной форвард с отличными скоростью, ударом и техникой. Вдобавок он обладает сильным характером», — сказал Газзаев RT.

На счету 21-летнего Агаларова 11 забитых мячей в 13 матчах РПЛ..

Ранее Карпин ответил, узнавали ли его люди во время поездки в московском метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить