Газзаев высказал возмущение отсутствием в сборной России Агаларова

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отсутствие в составе национальной команды страны лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Стараюсь не комментировать кадровые решения главного тренера сборной, поскольку ответственность за результат несёт только он. Но могу высказать своё искреннее возмущение в связи с тем, что не вызвали Гамида Агаларова. Мне кажется, он заслужил приглашение. В сборной должны находиться сильнейшие на сегодняшний день футболисты страны. Агаларов же с отрывом лидирует в гонке бомбардиров, забивает практически в каждой игре и находится в великолепной форме. Даже выступая за команду, ведущую борьбу за выживание, он демонстрирует хорошие качества форварда. Это молодой забивной форвард с отличными скоростью, ударом и техникой. Вдобавок он обладает сильным характером», — сказал Газзаев RT.

На счету 21-летнего Агаларова 11 забитых мячей в 13 матчах РПЛ..

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