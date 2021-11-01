Карпин ответил, узнавали ли его люди во время поездки в московском метро

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, зачем он решил совершить поездку в московском метро и какой была реакция окружавших его людей.
Карпин ответил, узнавали ли его люди во время поездки в московском метро
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«Были девятибалльные пробки. До пункта назначения на машине надо было ехать 1 час 20 минут, а на метро путь занял около 22 минут. Потому решили поехать на метро, чтобы не терять час. Сколько человек узнали? Всё прошло абсолютно спокойно. Пара человек оглянулись, но либо не поверили, либо что-то ещё… Не решились подойти», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Накануне главный тренер сборной России выложил в Instagram фото, где он с супругой Дарьей запечатлён во время поездки в метро.

Ранее Карпин назвал причину невызова Дзюбы в сборную России.

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