Гаджиев: Карпин поступил правильно, вызвав в сборную игроков «Спартака»

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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает оправданным вызов в сборную России футболистов «Спартака» Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева, несмотря на неудачное выступление красно-белых в последних матчах.
Гаджиев: Карпин поступил правильно, вызвав в сборную игроков «Спартака»
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«Конечно, эмоции, связанные с игрой «Спартака», негативные. Они задевают футболистов, влияют на их состояние. Но надо понимать, что при бардаке, который есть в «Спартаке», при абсолютно низком уровне организации игры в защите мы, конечно, можем говорить об отдельных индивидуальных ошибках. Однако в первую очередь все проблемы «Спартака» связаны с низким уровнем организации коллективных действий. В такой ситуации футболистам сложно проявлять свои индивидуальные качества. При выстроенной организации командной игры каждый сможет раскрыть все свои способности. Думаю, что Валерий Карпин поступил правильно, вызвав их. Тем более что они одни из лидеров сборной команды страны. И надеюсь, что там такого бардака, как в «Спартаке», не будет», — цитирует слова Гаджиева «Газета.Ru».

В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два матча: с Кипром (11 ноября в 20:00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватией (14 ноября в 17:00 мск, Сплит).

Ранее Канчельскис назвал оптимальным состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

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