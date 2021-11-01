Карпин — о нападающих в сборной России: в бой идут одни старики

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в национальную команду Константина Заболотного, Фёдора Смолова и Игоря Сергеева на ноябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Был сделан выбор в пользу более опытных нападающих. Нас ждут самые важные матчи. Список можно назвать «В бой идут одни старики». Все, кроме Сергеева, были в сборной, провели определённое количество матчей за национальную команду. Если говорить о нападении, Агаларова и Тюкавина вызовут в молодёжную сборную. Они будут находиться у нас под рукой и никуда не едут. У команд ещё игры плюс еврокубки. Изменения могут быть в составе. Агаларов и Тюкавин в любой момент могут оказаться в первой сборной», — сказал Карпин на пресс-конференции.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.