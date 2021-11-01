Карпин — о Кузяеве: он ключевой игрок, это большая потеря
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«Он ключевой игрок. Это большая потеря. Думаем, скорее всего, не сможет помочь в ближайших матчах. Общался и с ним, и с доктором «Зенита». В голове держим его, если вдруг к игре с Хорватией успеет восстановиться. Но это пока под сомнением. Вызовем, если он будет готов помочь», — сказал Карпин на пресс-конференции.
11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите.
Ранее Карпин прокомментировал вызов Смолова после сомнительного теста на коронавирус.