Карпин — о Кузяеве: он ключевой игрок, это большая потеря

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал травму полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпин — о Кузяеве: он ключевой игрок, это большая потеря
  • AP

«Он ключевой игрок. Это большая потеря. Думаем, скорее всего, не сможет помочь в ближайших матчах. Общался и с ним, и с доктором «Зенита». В голове держим его, если вдруг к игре с Хорватией успеет восстановиться. Но это пока под сомнением. Вызовем, если он будет готов помочь», — сказал Карпин на пресс-конференции.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите.

Ранее Карпин прокомментировал вызов Смолова после сомнительного теста на коронавирус.

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