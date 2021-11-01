Дасаев: Сафонов будет основным вратарём сборной России

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал выбор вратарей в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Я думаю, что Сафонов будет основным вратарём, как и в последние две игры, он неплохо сыграл. Я думаю, что в целом он сейчас увереннее выглядит, чем Гилерме. Не мне решать, кто попадёт в тройку вратарей, — это решит тренер. Трудно сказать. Что касается Лантратова, я думаю, что его взяли для проверки, посмотреть на него», — цитирует Дасаева ТАСС.

Напомним, что в итоговый список сборной России на отборочные матчи попали Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин и Илья Лантратов.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.

Ранее Лантратов заявил, что вызов в сборную России — аванс со стороны тренеров.