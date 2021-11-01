Лантратов: вызов в сборную России — аванс со стороны тренеров

Вратарь «Химок» Игорь Лантратов прокомментировал вызов в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Рад вызову в сборную России. Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это, безусловно, радостное событие. В свою очередь, хочу поблагодарить партнёров по «Химкам», которые надёжно действуют и помогают защищать ворота. Понимаю, что этот вызов — аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди ещё очень много работы. Буду стараться, чтобы оправдать это доверие», — цитирует Лантратова «Чемпионат».

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.

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