Лантратов: вызов в сборную России — аванс со стороны тренеров

Короткая ссылка
Вратарь «Химок» Игорь Лантратов прокомментировал вызов в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Лантратов: вызов в сборную России — аванс со стороны тренеров
  • © fckhimki.com

«Рад вызову в сборную России. Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это, безусловно, радостное событие. В свою очередь, хочу поблагодарить партнёров по «Химкам», которые надёжно действуют и помогают защищать ворота. Понимаю, что этот вызов — аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди ещё очень много работы. Буду стараться, чтобы оправдать это доверие», — цитирует Лантратова «Чемпионат».

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.

Ранее брат Ваноли прокомментировал информацию об интересе «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить