Брат Ваноли прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

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Брат Паоло Ваноли, Родолфо Ваноли, прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» планирует предложить контракт итальянскому специалисту.
Брат Ваноли прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
  • © Uwe Anspach/dpa

«Общался с Паоло сегодня утром. Футбольные дела не обсуждали, говорили о семье. Никогда не лезу в работу брата, не даю никаких советов. Но про Россию ничего ни разу не слышал. А вот про «Тоттенхэм» он говорил. Туда сватают Антонио Конте, а брат с ним работал», — цитирует Родолфо «Спорт-Экспресс».

Ваноли работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не рассматривает кандидатуру итальянского тренера Ваноли.

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