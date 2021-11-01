Брат Ваноли прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Брат Паоло Ваноли, Родолфо Ваноли, прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» планирует предложить контракт итальянскому специалисту.

«Общался с Паоло сегодня утром. Футбольные дела не обсуждали, говорили о семье. Никогда не лезу в работу брата, не даю никаких советов. Но про Россию ничего ни разу не слышал. А вот про «Тоттенхэм» он говорил. Туда сватают Антонио Конте, а брат с ним работал», — цитирует Родолфо «Спорт-Экспресс».

Ваноли работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не рассматривает кандидатуру итальянского тренера Ваноли.