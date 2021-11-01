Сёмин: Миранчук в состоянии проявить себя с наилучшей стороны в сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о вызове полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в сборную России на ноябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022.

«Миранчук — это состоявшийся игрок. Думаю, что в плане психологии приглашение в сборную мотивирует его для того, чтобы показать себя с наилучшей стороны на международной арене. Алексей в состоянии это сделать. Потом мы должны учитывать, в какой конкуренции он находится в «Аталанте», — цитирует слова Сёмина ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук восемь раз выходил на поле в составе клуба из Бергамо, отметившись одной результативной передачей.

В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два матча: с Кипром (11 ноября в 20:00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватией (14 ноября в 17:00 мск, Сплит).

Ранее Канчельскис назвал оптимальным состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.