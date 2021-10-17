Состояние Магомеда, техника Владимира и вероятность третьего боя: что обсуждали после реванша Исмаилов — Минеев

Магомед Исмаилов был хорошо подготовлен к бою с Владимиром Минеевым, однако это не помогло ему одержать победу из-за характера соперника. Таким мнением об итогах поединка поделился брат и тренер проигравшего бойца Рамазан Исмаилов. С ним не согласились Вячеслав Василевский и Константин Цзю, которые указали на слабую форму спортсмена. Также после схватки поклонники ММА обсуждали возможную третью встречу с участием бойцов, на проведение которой надеется Денис Лебедев.

Бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова мало кого оставил равнодушным в российских смешанных единоборствах. Схватка закончилась победой Минеева, который на протяжении первых двух раундах заметно уступал своему сопернику, но в итоге сумел найти в себе силы и выиграть второй поединок между ними.

Брат и тренер Исмаилова Рамазан Исмаилов не смог найти причины поражения своего подопечного. По его мнению, Минеев в принципе не подходит для 35-летнего борца, хотя бой он провёл на высшем уровне.

«У нас свои планы, у всевышнего — свои. Значит, так было лучше для нас. Я думал, что Магомед готов на 100%. Он в спаррингах чувствовал себя прекрасно. Менял двух спарринг-партнёров. С одним два раунда, выходил другой — ещё пять раундов. Видимо, Володя не подходит Магомеду, неудобен для него. Есть такие моменты, когда не дано было выиграть. Поздравляю его и его команду. На морально-волевых качествах вытащил он этот бой. Магомед по всем параметрам был лучше него. Намного. И в стойке, и в борьбе. Он вытащил за счёт своего характера», — цитирует его «Чемпионат».

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Исмаилов также рассказал, что теперь его младший брат близок к окончанию карьеры в смешанных единоборствах. Окончательное решение будет принято на днях, но пока всё идёт именно к такому выбору.

«Первоначальное ощущение, что мы на этом заканчиваем карьеру Магомеда Исмаилова. Так мы думаем прямо сейчас», — добавил тренер.

Большинство любителей ММА после боя поздравляли с успехом Минеева и выражали ему своё восхищение. В числе первых это сделал ветеран российских смешанных единоборств Олег Тактаров. Он отметил, что ни разу во время боя не сомневался в успехе 31-летнего спортсмена.

«23 февраля — день мужчин, день воина, день защитника. Надеюсь, гвардии сержант получит заслуженные поздравления в этот раз. Володя, ни секунды не сомневался ни в первом, ни во втором раунде... Мои поздравления!» — написал Тактаров в Instagram.

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв признался, что раньше не слышал о противостоянии Минеева и Исмаилова, однако этот бой его заинтересовал. Он признался, что в этом противостоянии его симпатии были на стороне уроженца Екатеринбурга.

«Сегодня впервые увидел этих ребят, которые, оказывается, уже давно ведут свою историю противостояния. Ранее никогда не следил за ММА. От всей души поздравляю Владимира Минеева с победой и дальнейшей перспективой! Есть, над чем работать, и желаю добиться ещё большего своими силами», — опубликовал Ковалёв в своих соцсетях.

Депутат Госдумы и бывший боксёр Николай Валуев признался, что рад победе Минеева, так как ему не нравились оскорбления Исмаилова в его адрес.

«Всё, как я и говорил, победа возможна ближе к концу боя. Хочу поздравить Минеева! Он провел шикарный бой! Все за всё ответили. Магомед много наговорил перед боем, а Минеев был выдержанным. Исмаилов ответил за свои слова. А я люблю, когда люди отвечают за оскорбления. Мне это нравится», — сказал Валуев «Спорт-Экспрессу».

Присоединился к поздравлениям и бывший боксёр Денис Лебедев, но при этом экс-чемпион мира отдал должное Исмаилову. По его мнению, два бойца ещё обязательно устроят третий поединок между собой.

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«Не ожидал, что бой закончится в третьем раунде. Исмаилов немножко не рассчитал свои силы. Я очень рад, что победил Минеев, но у Исмаилова своя армия поклонников. Это то, что значит характер, то, что означает идти до конца. Классный бой, примерно такой я и ожидал. Мага показал свою мощь, силу, но не распределил её. Минеев проигрывал, но, видите, что значит борьба. Это прямой пример того, что не надо никогда сдаваться. Ещё один бой между ними? Сами разберутся. Но думаю, что ещё одному бою быть. Сегодня это публике нравится, противостояние было очень близкое. Уверен, что зрителем будет интересно, а раз им будет интересен этот поединок, организаторы постараются провести его», — признался Лебедев.

Однако глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что хочет сосредоточиться на организации других поединков. В частности, он видит следующим соперником Минеева Александра Шлеменко, а Исмаилову предлагает перейти в бокс.

«Я бы сделал поединок Минеева с Александром Шлеменко через год. Сане уже много лет — я не хочу, чтобы кто-то потом сказал: «Вот, Шлеменко уже не тот». В бою с Артуром Гусейновым посмотрим, тот он или нет. Мне кажется, Мага теперь будет выступать по боксу. Помяните моё слово — я в этих вещах неплохо разбираюсь. Вы еще увидите Магин бой по боксу. В ММА его соперником мог бы стать Давид Бархударян, но мне кажется, Маге это будет неинтересно», — рассказал Гаджиев.

Прокомментировал итоги схватки и российский борец Вячеслав Василевский. Он разобрал поединок и указал Исмаилову на его ошибки, которые не позволили довести дело до победы.

«Начало боя осталось за Исмаиловым: удавалось работать как в стойке, так и пытаться уводить в борьбу. Но к третьему раунду Мага резко устал, будто закончился бензин. На тот момент о тактике речь уже не шла: даже двигаться было тяжело. Если говорить о манере боя, Исмаилову не нужно было каждый раз пытаться бороться. Постоянное желание перевести в борьбу оказалось очень энергозатратным. Наверное, именно это и сыграло с ним злую шутку. Минееву было важно не проиграть в первую двух раундах. Володя справился. Мага же хотел закончить поскорее, но, как мне кажется, это было ошибкой», — сказал Василевский.

Своим мнением на этот счёт поделился и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю. Он посчитал, что Исмаилов не подготовился к бою должным образом и слишком быстро устал. Также Цзю заявил, что ему ещё рано завершать карьеру.

«Этот бой доказывает, что физическая подготовка имеет огромное значение. Исмаилов просто устал, он загнал столько кислоты в свои мышцы, что ничего не смог сделать. Минеев — молодец, выбрал хорошую стратегию. Нельзя сказать, что это скорее поражение Исмаилова, чем победа Минеева. Магомед боролся, делал всё, что мог, но в итоге не получилось. А про заявление об окончании карьеры надо понимать, что бой был очень серьёзным и тяжёлым, поэтому, возможно, мы ещё увидим Исмаилова в клетке», — рассказал Цзю.