Гаджиев оценил вероятность проведения третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
«Третий бой может быть, но это зависит от Магомеда Исмаилова и от того, завершит ли он карьеру или нет», — цитирует Гаджиева ТАСС.
Владимир Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи. Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.
Напомним, что первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.