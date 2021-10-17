Минееву подарили коня за победу над Исмаиловым

Боец смешанного стиля Владимир Минеев получил коня в подарок за победу над Магомедом Исмаиловым в поединке AMC Fight Nights 105 в Сочи.

После победы Минееву вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Он сможет забрать коня в Пятигорске, сообщает ТАСС.

Поединок в Сочи завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда. После этого Исмаилов некоторое время лежал без сознания.

Напомним, что первый бой Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве, на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

В активе 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее Исмаилов объяснил, почему потерял сознание в бое с Минеевым.