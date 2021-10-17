Исмаилов объяснил, почему потерял сознание в бое с Минеевым

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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о ситуации, в которой потерял сознание в концовке боя с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.
Исмаилов объяснил, почему потерял сознание в бое с Минеевым
  • ©AMC FIGHT NIGHTS
  • vk.com

«Я потерял сознание от нехватки кислорода, от того, что не мог глотнуть полной грудью. Обычно со мной такого не случается. Я устаю, но могу продолжать работать и идти вперёд. Я просто не мог дышать, почему-то», — сказал в видео Исмаилов, которое было опубликовано в Instagram.

Вместе с тем он поблагодарил Минеева за помощь в сложной ситуации. 

«Владимир вместо того, чтобы праздновать свою победу, прыгать, радоваться, подошёл ко мне, помог встать. Проявил себя он достойно, это заслуживает уважения», — добавил он.

Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда. После этого Исмаилов некоторое время лежал без сознания.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Минеева над Исмаиловым.

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