Исмаилов объяснил, почему потерял сознание в бое с Минеевым
- ©AMC FIGHT NIGHTS
- vk.com
«Я потерял сознание от нехватки кислорода, от того, что не мог глотнуть полной грудью. Обычно со мной такого не случается. Я устаю, но могу продолжать работать и идти вперёд. Я просто не мог дышать, почему-то», — сказал в видео Исмаилов, которое было опубликовано в Instagram.
Вместе с тем он поблагодарил Минеева за помощь в сложной ситуации.
«Владимир вместо того, чтобы праздновать свою победу, прыгать, радоваться, подошёл ко мне, помог встать. Проявил себя он достойно, это заслуживает уважения», — добавил он.
Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда. После этого Исмаилов некоторое время лежал без сознания.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Минеева над Исмаиловым.