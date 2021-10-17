Губерниев — о победе Минеева: Владимир просто царь
«Владимир Минеев просто царь! Блестящая и красивая победа! Мага достойно уступил и произнес прекрасную речь», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.
Напомним, что первый бой Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.