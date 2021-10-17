Губерниев — о победе Минеева: Владимир просто царь

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в главном бое турнира AMC Fight Nights 105 в Сочи.

«Владимир Минеев просто царь! Блестящая и красивая победа! Мага достойно уступил и произнес прекрасную речь», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Напомним, что первый бой Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.

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