Гаджиев — о бое между Минеевым и Исмаиловым: поединок оправдал ожидания

Короткая ссылка
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым. 
Гаджиев — о бое между Минеевым и Исмаиловым: поединок оправдал ожидания
  • ©AMC FIGHT NIGHTS
  • vk.com

«Считаю, что главный бой вечера между Минеевым и Исмаиловым оправдал ожидания. В таких случаях всегда переживаешь, что после такого шума, резонанса, ажиотажа на деле может получиться не то, что ожидаешь. А получился бой, полный драматизма»,  — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Поединок в Сочи завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда. После этого Исмаилов некоторое время лежал без сознания.

Ранее Исмаилов объяснил, почему потерял сознание в бое с Минеевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить