Гаджиев — о бое между Минеевым и Исмаиловым: поединок оправдал ожидания

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым.

«Считаю, что главный бой вечера между Минеевым и Исмаиловым оправдал ожидания. В таких случаях всегда переживаешь, что после такого шума, резонанса, ажиотажа на деле может получиться не то, что ожидаешь. А получился бой, полный драматизма», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Поединок в Сочи завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда. После этого Исмаилов некоторое время лежал без сознания.

Ранее Исмаилов объяснил, почему потерял сознание в бое с Минеевым.