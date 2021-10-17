Тренер Исмаилова заявил, что Магомед намерен завершить карьеру

Брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамзан заявил, что, скорее всего, боец смешанных единоборств завершит карьеру.

«Первоначальное ощущение, что мы на этом заканчиваем карьеру Магомеда Исмаилова. Так мы думаем прямо сейчас», — цитирует Рамзана Исмаилова «Чемпионат».

По его словам, окончательное решение будет принято через пару дней.

Владимир Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи. Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Напомним, что первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.