Исмаилов — о третьем бое с Минеевым: прокомментирую это чуть позже

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов не исключил, что может состояться его третий бой с Владимиром Минеевым.
Исмаилов — о третьем бое с Минеевым: прокомментирую это чуть позже
  • ©AMC FIGHT NIGHTS
  • vk.com

«Но это точно не конец, дорогие друзья. Я обязательно устраню все неполадки. Слышал, что возник разговор о третьем противостоянии. И Владимиру Минееву это интересно. Прокомментирую это немножечко позже. Сейчас мне надо отдохнуть и всё осмыслить», — сказал Исмаилов в видео, которое было опубликовано в Instagram.

Видео Исмаилова заканчивается фрагментом из фильма «Терминатор», в котором Арнольд Шварценеггер произносит фразу «Я вернусь».

Поединок на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Напомним, что первый бой Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее Исмаилов объяснил, почему потерял сознание в бое с Минеевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить