Исмаилов — о третьем бое с Минеевым: прокомментирую это чуть позже

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов не исключил, что может состояться его третий бой с Владимиром Минеевым.

«Но это точно не конец, дорогие друзья. Я обязательно устраню все неполадки. Слышал, что возник разговор о третьем противостоянии. И Владимиру Минееву это интересно. Прокомментирую это немножечко позже. Сейчас мне надо отдохнуть и всё осмыслить», — сказал Исмаилов в видео, которое было опубликовано в Instagram.

Видео Исмаилова заканчивается фрагментом из фильма «Терминатор», в котором Арнольд Шварценеггер произносит фразу «Я вернусь».

Поединок на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Напомним, что первый бой Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее Исмаилов объяснил, почему потерял сознание в бое с Минеевым.