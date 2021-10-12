Хоть чучелом, хоть тушкой: почему не так важно, как пробивается на ЧМ-2022 сборная России при Карпине

Критика в адрес Валерия Карпина и сборной России по футболу после четырёх побед подряд в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года лишена всякого смысла. Новый наставник продолжает решать поставленную задачу, несмотря на массу сопутствующих проблем. При этом специалист, с одной стороны, старается не отступать от фундаментальных принципов, лежащих в основе успеха, а с другой — проявляет гибкость в тактических вопросах, когда понимает, что подопечные не справляются.

«Это что же за футбол такой, ради которого нужно ехать 250 км в одну сторону?» — удивлялась хозяйка лыжного отеля в Рамзау, коротавшая со мной время в ожидании запланированного на вечер интервью. Она взглянула не то чтобы с осуждением, но стало понятно: мало того, что озвученное расстояние представляется другим концом света, так ещё категорически непонятно, на кой ляд менять Рамзау на какой-то непонятный Марибор, когда только-только наладилась погода, деревушка с раннего утра залита солнцем, а запах свежесваренного кофе с открытых террас кружит голову?

Но что такое 250 км по прекрасным европейским дорогам, когда в столь знаковом для отечественного болельщика месте играет его национальная команда? Знак тот, правда, был начертан для сборной в 2009-м преимущественно чёрной краской, но жизнь российского футбола в этом плане — известная зебра...

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Не вспоминать проклятие того матча, сидя в понедельник на трибуне арены «Людски Врт», было решительно невозможно, причём не нам одним: не случайно же словенцы приложили массу усилий, чтобы встреча состоялась не в Любляне, а именно здесь, на том самом стадионе с мрачной кладбищенской историей, порядком пошатнувшим (чтобы не сказать — разнёсшим вдребезги) имидж волшебника Гуса Хиддинка.

Собственно, и сам Хиддинк вспоминался в Мариборе неслучайно. Для того чтобы реконструировать в памяти тот самый 2009-й, на поле не хватало лишь его. В остальном картинка виделась прежней: Россия — по одну сторону, Словения — по другую и Матьяж Кек возле тренерской скамейки: тот самый специалист, что возглавлял местных возмутителей спокойствия 12 лет назад. Шестикратный чемпион Словении, трижды побеждавший как игрок и трижды — как тренер, причём неизменно с «Марибором». Что ещё нужно, чтобы в крошечном городе с населением 100 тыс. человек к тебе относились, как к первому после Бога?

У нас же — Валерий Карпин. Как игрок — тоже трёхкратный чемпион страны, а вот как тренер — кот в мешке, едва ли не больший, чем вся его нынешняя команда.

Знакомый словенский журналист, увидев меня на трибуне, шутливо спросил, тыкая пальцем в стартовый протокол: «Что это за футболисты? Откуда вы их набрали? Эти имена точно стоит запоминать?» Фраза, несмотря на шутливый тон, прозвучала столь издевательски, что я парировала: «Зато нам везёт!». «Где? В Мариборе? Ты просто сделала мой вечер этой фразой!» — расхохотался собеседник.

Ну а потом начался матч, и уже через полчаса с небольшим в ворота Словении с разницей в четыре минуты влетели два мяча. Вечер явно переставал быть томным. Для словенцев так точно. Особый цимес заключался в том, что забили хозяевам центральные защитники — и оба сделали это красиво.

Наверное, слово «повезло» применительно к сборной Карпина мы ещё услышим не раз, но вот в канву конкретно этого матча в Мариборе оно не вписывалось в принципе. С первых же минут игры было ясно: словенцы вышли «убивать». Это ощущение просто висело в воздухе и, увы, обманчивым не оказалось: под очень жёсткую раздачу в первом тайме поочерёдно попали Джикия, Бакаев, Сутормин, Дивеев...

Посему самым ценным был даже не счёт 2:1, с которым команды отправились на перерыв, а настрой российских парней, в чьих действиях с первых же минут читалось: мы прекрасно понимаем, что нас ждёт в этой игре, и готовы ко всему. Ради того, чтобы это увидеть, определённо стоило ехать на футбол за 250 км.

По законам жанра команде Карпина, конечно же, следовало сесть во втором тайме в глухую оборону и играть на удержание. Слишком свеж в памяти предыдущий матч со словаками в Казани, после которого тренера и его команду не склонял только ленивый. Вместо этого на поле разворачивалась атака за атакой, и нельзя было не задаться вопросом: чего ещё мы не знаем о своей сборной и её главном тренере?

В августе 2008-го, когда Гус Хиддинк почивал на добытых на Евро лаврах, а Карпин только-только пришёл в «Спартак» генеральным директором, его нынешний помощник в сборной Николай Писарев заглянул в будущее.

«Валера сам по себе — самодостаточный человек и сильная личность. Мощный, амбициозный, с хорошей энергетикой, с большим опытом и знаниями. Считаю, что он может быть прекрасным тренером. И могу с большой долей уверенности сказать, что в офисе Карпин не засидится. Более того, в этом есть определённое здравое зерно: прийти в качестве гендиректора, выстроить клуб в полном соответствии с тем, как это должно быть, и возглавить команду. Наверняка в этом качестве он будет ошибаться. Это может касаться и выбора состава, и замен. Мы можем сколько угодно обсуждать его решения, но главное, как мне кажется, помнить, что за конечный результат отвечает только он», — «препарировал» экс-партнёра Писарев.

Кстати, если говорить о везении, Карпин сильно недотягивает до Хиддинка. Ведь, по сути, в блистательной (как принято считать) карьере голландца в нашей стране определяющим стал один матч. Не тот знаменитый — с Нидерландами в 2008-м, после которого Россия вышла в полуфинал европейского первенства, а тот, что игрался 21 ноября 2007 года на «Уэмбли» между Англией и Хорватией. Не случись там победы хорватских мальчишек над английскими мэтрами (к слову, в неё, кажется, никто не верил от слова «совсем»), не было бы в российской футбольной истории никакого Евро. А так чемпионат не просто увенчался бронзовым успехом, но и на многие лета подарил стране иллюзии. Пусть и не слишком обоснованные. Футбольные иллюзии самого Карпина, полагаю, были развеяны ещё в середине 1990-х. Собственно, и об этом тоже говорил мне в том самом интервью Писарев.

«Мы все, и я в том числе, очень верили Романцеву, что можем выиграть у кого угодно. Эта мысль постоянно присутствовала в голове у каждого: что мы вот-вот замахнёмся на то, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Кто не верил, в «Спартаке» надолго не задерживался. За счёт этой веры мы выжимали из себя всё, что могли. В реальности же были способны вырвать одну-две игры у топ-клубов на определённой стадии, когда те на групповом этапе приезжали в Россию с одной целью — не травмироваться на наших полях и не проиграть с чересчур большим счётом», — вспоминал нападающий.

Собственно, сила Карпина-тренера как раз в отсутствии иллюзий. Он прекрасно понимает, взяв национальную команду в экстремальной для неё ситуации, во что ввязался и с кем имеет дело. При этом чётко видит цель, которая на текущем этапе заключается вовсе не в том, чтобы наладить игру команды, а в том, чтобы пройти дальше. Хоть чучелом, хоть тушкой, как говорилось в старом советском анекдоте про эмигранта с попугаем.

Все причитания, которые раздавались после матча в Казани на тему «Что они вообще собираются делать дальше, как играть», здесь, что называется, в пользу бедных, и сейчас это стало понятно особенно чётко. Проклятие Марибора сняли? Сняли. На первое место в группе вышли? Тоже ответ утвердительный. Но самое ценное заключается сейчас в том, что в кои-то веки турнирная ситуация целиком и полностью находится в руках российских футболистов: даже удивительно, что не нужно подсчитывать, кто, кому и с каким счётом должен проиграть, чтобы мы прошли дальше.

А играть они будут по-разному. За то и любим...