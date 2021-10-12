Карпин рассказал, как отреагировал на песню «Валера, Валера» в раздевалке после победы над Словенией
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«Эмоции были радостные, но не от песни, а от того, что мы выиграли на выезде», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.
Под руководством Карпина сборная одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.
Ранее Карпин объяснил, почему не был на тренерской скамейке, когда звучал гимн России перед матчем со Словенией.