Карпин рассказал, как отреагировал на песню «Валера, Валера» в раздевалке после победы над Словенией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, как отреагировал на песню «Валера, Валера» в раздевалке национальной команды после победы над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Эмоции были радостные, но не от песни, а от того, что мы выиграли на выезде», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Под руководством Карпина сборная одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Ранее Карпин объяснил, почему не был на тренерской скамейке, когда звучал гимн России перед матчем со Словенией.