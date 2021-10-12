Карпин объяснил, почему не был на тренерской скамейке, когда звучал гимн России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему находился не на тренерской скамейке в то время, когда звучал национальный гимн перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Карпин объяснил, почему не был на тренерской скамейке, когда звучал гимн России
  • Reuters
  • © Borut Zivulovic

«Ничего сверхъестественного, я всегда выхожу после футболистов. Но через поле меня не пустили. Слушал гимн, пока обходил поле за воротами», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее Карпин признался, что после победы над Словенией хочет уехать подальше от людей.

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