Карпин объяснил, почему не был на тренерской скамейке, когда звучал гимн России
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«Ничего сверхъестественного, я всегда выхожу после футболистов. Но через поле меня не пустили. Слушал гимн, пока обходил поле за воротами», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.
Ранее Карпин признался, что после победы над Словенией хочет уехать подальше от людей.