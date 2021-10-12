Карпин признался, что после победы над Словенией хочет уехать подальше от людей
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«После этого сбора такие же мысли, как и после прошлого — уехать куда-то подальше от людей. И где нет пресс-конференций», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол Джикии через себя в матче со Словенией.