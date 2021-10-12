Карпин признался, что после победы над Словенией хочет уехать подальше от людей

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что хочет сделать после победы над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«После этого сбора такие же мысли, как и после прошлого — уехать куда-то подальше от людей. И где нет пресс-конференций», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол Джикии через себя в матче со Словенией.