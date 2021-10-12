«Брал ребят на слабо»: Карпин о разговорах с игроками, голах со стандартов и «призраке» Марибора

В матче со Словенией Россия смотрелась намного лучше, чем в предыдущей встрече квалификационного турнира к ЧМ-2022 со Словакией. Об этом заявил главный тренер сборной Валерий Карпин. По его словам, у футболистов и в обороне, и в атаке, и в прессинге всё получалось неплохо. Также специалист рассказал, как подопечные исполнили в раздевалке песню в его честь, объяснил, почему удалось забить два мяча со стандартных положений, и признался, что «призрак» Марибора его совсем не беспокоил.

После победы над Словенией главный тренер сборной России Валерий Карпин пребывал в прекрасном настроении. Специалиста можно понять, ведь его подопечные набрали важнейшие три очка и выбились в лидеры своей отборочной группы, обеспечив себе участие в стыковых встречах. Но сам наставник больше всего радовался тому, что в понедельник отечественные футболисты смотрелись куда лучше, чем во встрече со Словакией.

«Довольны результатом. Со Словакией не получалось ничего, а сегодня — намного больше. И в обороне, и в прессинге, и в атаке. Понятно, что на 100% никогда нельзя быть довольным, но впечатления положительные. Весь первый тайм получился очень напряжённым. На старте Словения чуть больше владела мячом, но нельзя сказать, что соперник создавал моменты. Их давление ничем не заканчивалось. Тем не менее понервничать пришлось, ведь Словения, мягко говоря, — не самая плохая сборная», — подвёл итоги противостояния Карпин.

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При этом он в очередной раз взял вину за слабую игру в Казани на себя, но назвал главными творцами нового успеха спортсменов.

«В Мариборе сыграли намного лучше. Это «вина» футболистов. Они услышали то же самое, что я вам говорил на предматчевой пресс-конференции: «Это моя вина». Они услышали, что они в порядке, а идиот — я. «Игра в Казани — не ваш уровень». Сегодня получилось больше похоже на наш (уровень. — RT)», — подчеркнул Карпин.

Любопытно, что перед брифингом с журналистами он наравне со своими игроками громко отпраздновал победу. По признанию Игоря Дивеева, футболисты в честь тренера исполнили известную песню певицы Афродиты «Валера».

«Конечно, там все кричали и орали. Эмоции радостные, но не от песни, а потому, что выиграли на выезде. Приятно находиться на первом месте в группе», — признался Карпин.

Удивительно, но в понедельник чужие ворота в составе российской сборной поражали исключительно центральные защитники. Помимо Дивеева, отличился Георгий Джикия. Причём гол спартаковца получился шедевральным. Он отправил мяч в сетку ударом через себя. Тренер подчеркнул: на тренировках наигрывались такие розыгрыши стандартов.

«Сам по себе гол получился нестандартным и необычным для защитника. Но мы наигрывали подобное. Правда, не предполагали, что кто-то будет замыкать подачу таким образом. Почти два года Словения не пропускала с угловых. Брал ребят на слабо и призывал прервать эту серию», — раскрыл секрет специалист.

После этого штаб команды столкнулся с очередной травмой. Дивеева из-за повреждения пришлось срочно менять. Вместо него на поле появился Максим Осипенко, который сначала действовал неуверенно.

«Ему было тяжело входить в такую игру. Думаю, первые пять — десять минут потребовались на раскачку. В целом интенсивность матча получилась хорошей, а потому было сложно вступать в бой уже по ходу», — объяснил наставник.

По его мнению, Дмитрию Чистякову комфортнее играть по схеме в три центральных защитника, а потому его решено было оставить на скамейке. Не стали менять и капитана Алексея Сутормина, который в конце первого тайма получил жёлтую карточку и совершил целый ряд фолов.

«Думали убрать его в перерыве из-за горчичника, но не стали этого делать. Просто переговорили с ним и попросили быть повнимательнее», — добавил тренер.

Также Карпин не увидел ничего страшного в том, что его подопечные, забив дважды, отдали инициативу сопернику и даже позволили хозяевам быстро сократить отставание в счёте.

«Примерно до 30-й минуты действительно шла равная игра. Да и после нельзя сказать, что одна из команд владела большим преимуществом. Мы забили два. Хочешь не хочешь, а Словении надо было отыгрываться, больше прессинговать и идти в атаку. А нам требовалось оборонять результат. Поэтому в какой-то степени ход встречи поменялся», — подчеркнул он.

А вот во втором тайме специалист активно жестикулировал, призывая подопечных не прижиматься к воротам. По словам Карпина, он хотел, чтобы они выдвигались на защитников соперника и прессинговали.

«В принципе сегодня многое получалось. Прессинговали, вынуждали оппонентов выполнять много передач назад Яну Облаку, а ему приходилось выносить мяч. Хотелось продолжать играть, как в первом тайме», — заявил тренер.

Впрочем, по ходу второй половины встречи россиянин вёл себя на бровке настолько активно, что в одном из эпизодов судья подошёл к нему и попросил успокоиться.

«Я на эмоциях крикнул, что был пенальти на Зелимхане Бакаеве. Не знаю, имело ли место в том эпизоде нарушение на самом деле или нет. Закричал, а четвёртый рефери, видимо, что-то сказал главному», — объяснил произошедшее наставник.

А перед началом матча он попал в другую курьёзную ситуацию — опоздал на исполнение гимнов. Специалист посетовал, что ему не разрешили пройти к скамейке через поле, и пришлось его обходить.

«Всегда выхожу вслед за игроками. Просто скамейка находилась в другой стороне, а на газон не пустили, пришлось обходить. Ничего, послушал гимн за воротами», — посмеялся тренер.

Наконец, у него не могли не спросить о «призраке» Марибора, ведь Россия здесь в 2009-м уступила Словении в стыковом матче и не сумела пробиться на чемпионат мира — 2010.

«Я пытался донести до журналистов, что никаких призраков не существует, ещё до матча, если вы не верите. Футболисты не так устроены. Нас привозят в город X, в гостиницу, на стадион. Играем — уезжаем. Все города уже смешались. Мы не запоминаем такие вещи. Мы как артисты, которые выступают в туре, и у них всё смешивается. В лучшем случае помнят концертную площадку. Я, например, не помню, где прошли даже самые культовые матчи с моим участием», — отметил наставник.

В заключение он поздравил с 95-летием первого вице-президента РФС Никиту Симоняна и ответил на вопрос, сохранилось ли у него желание после матчей сборной выбираться на природу.

«Что осталось сделать, чтобы попасть на чемпионат мира? Набрать больше или такое же количество очков, как у Хорватии. Хочется отдохнуть, мысли не поменялись — спрятаться подальше от большого количества людей. Есть желание снова отправиться в горы и лес, где народу меньше и не бывает пресс-конференций», — подытожил Карпин.