Карпин объяснил, почему он не переехал в Москву

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему он не хочет переезжать в Москву.

«Мой контракт с РФС подписан до декабря, что дальше — непонятно. Срывать всю семью с места, где у нас всё налажено, ради того, чтобы мне было удобно ездить на работу, неправильно», — цитирует Карпина HELLO!.

Тренер признался, что для его семьи было бы катастрофой ехать зимой в Москву в 30-градусный мороз.

«Так что пока я два раза в неделю буду летать в Москву. Да, это не очень удобно, но это лишь мои неудобства», — добавил он.

Карпин сначала совмещал должности главного тренера в сборной России и «Ростове». Потом он принял решение покинуть клуб с берегов Дона.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией высказался по поводу атакующих действий национальной команды.