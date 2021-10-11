Карпин объяснил, почему он не переехал в Москву

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему он не хочет переезжать в Москву.
Карпин объяснил, почему он не переехал в Москву
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«Мой контракт с РФС подписан до декабря, что дальше — непонятно. Срывать всю семью с места, где у нас всё налажено, ради того, чтобы мне было удобно ездить на работу, неправильно», — цитирует Карпина HELLO!.

Тренер признался, что для его семьи было бы катастрофой ехать зимой в Москву в 30-градусный мороз.

«Так что пока я два раза в неделю буду летать в Москву. Да, это не очень удобно, но это лишь мои неудобства», — добавил он.

Карпин сначала совмещал должности главного тренера в сборной России и «Ростове». Потом он принял решение покинуть клуб с берегов Дона.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией высказался по поводу атакующих действий национальной команды.

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