Фото с Фергюсоном, общение с Зинченко и шутка о фанатах «Ливерпуля»: чем запомнился визит Нурмагомедова в Англию

Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками в Великобритании и ответил на их вопросы. Непобеждённый российский боец рассказал, что считает Ислама Махачева фаворитом в бое с Дэном Хукером на турнире UFC 267, ответил на критику в свой адрес после заявления о ринг-гёрлз и объяснил, почему именно терпение является ключом к успеху во многих делах. Также бывший чемпион UFC посетил два матча АПЛ в Манчестере, по ходу которых встретился с сэром Алексом Фергюсоном, легендарным спринтером Усэйном Болтом и украинским полузащитником Александром Зинченко.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов провёл насыщенные выходные в Великобритании. Целью поездки были встречи с английскими фанатами спортсмена. Мероприятия проводились в поддержку детей-сирот и носили благотворительный характер.

Однако находясь на родине футбола, Хабиб воспользовался возможностью и посетил матчи Английской премьер-лиги. Нурмагомедов известен своей любовью к футболу, а среди его друзей — португальский форвард Криштиану Роналду, который перебрался минувшим летом в «Манчестер Юнайтед». Поэтому первым делом боец отправился на матч манкунианцев с «Эвертоном».

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Клуб тепло встретил Нурмагомедова. Хабибу подарили футболку с его именем на спине и номером 7, который как раз закреплён в нынешнем сезоне за Криштиану Роналду.

«Для меня большая честь побывать на легендарном стадионе по приглашению легендарного клуба. Спасибо за теплый приём. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7», — похвастался подарком на своей странице в Instagram боец.

На «Олд Траффорд» Хабиб также встретился со знаменитым тренером сэром Алексом Фергюсоном. Компанию Нурмагомедову также составили бывший защитник клуба и сборной Франции Патрис Эвра и восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт.

Россиянин рассказал об одном из курьёзных моментов, случившихся по ходу вечера. Фергюсон предложил выпить вина, а Нурмагомедов не мог придумать, как лучше отказаться. Он решил отшутиться фразой, что это небезопасно и после вина может «всё вокруг разнести».

В воскресенье Хабиб отправился на матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». За игрой Нурмагомедов следил в компании полузащитника «горожан» Александра Зинченко, который в данный момент травмирован и не может выходить на поле.

После гола Филипа Фодена украинец обратился к Нурмагомедову: «Всё, что ты говоришь, происходит. Только сказал про Фодена — он забил. Только сказал: «Сити» сейчас даст» — «Сити» забивает. Скажи, что «Сити» ещё забьёт, три очка нужны».

Чуда по заказу не произошло. Встреча завершилась вничью — 2:2. Впрочем, Хабиба это нисколько не расстроило.

«Невероятная атмосфера, но игра была ещё лучше. Сегодня болел за «МанСити». Просто люблю эту игру», — написал он в Instagram после матча.

Посещение «Энфилда» для Нурмагомедова могло закончиться дракой. Боец рассказал об опасной ситуации с фанатами «Ливерпуля».

Однако главная цель поездки Нурмагомедова — общение со своими поклонниками, а не футбольными. В таком формате мероприятие проводилось в Великобритании впервые. Два вечера подряд он отвечал на различные вопросы. Беседы транслировались в прямом эфире. Болельщиков, конечно же, интересовало мнение Нурмагомедова о новозеландце Дэне Хукере — новом сопернике россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 267, который должен пройти в Абу-Даби 30 октября. Он заменил травмированного бразильца Рафаэля Дос Аньоса.

«Бой против Хукера будет Исламу серьёзным испытанием. Дэн занимает шестую строку рейтинга бойцов в лёгком весе, но я не думаю, что он когда-либо дрался с соперником уровня Ислама. Все его оппоненты были исключительно ударниками. Не знаю, что он будет делать с контролем, напором и доминированием Ислама в партере. Его единственный шанс — провести лаки-панч. А так — 99%, что Ислам победит его», — заявил Нурагомедов.

Достаточно жёстко высказался Хабиб и по поводу критики в свой адрес после заявления о ринг-гёрлз. Была возмущена, в частности, обладательница титула UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко.

«У меня есть свой промоушен, кто-то спросил, почему у нас нет ринг-гёрлз. Я ответил, что в них нет смысла. Это моё мнение. Некоторые со мной не согласились. Какая мне разница? Мне всё равно, что они думают, у меня есть своё мнение. Это моя организация, и решения в ней принимаю я. Не Дана Уайт, ни кто-либо ещё. Дана может делать всё, что захочет и я не стану его осуждать. Но мне абсолютно всё равно, что говорят люди. Если у меня есть мнение, я его высказываю», — пояснил непобеждённый боец.

Большую часть своих интервью россиянин посвятил моральным ценностям. А тем, кто собирается идти по его стопам, россиянин посоветовал научиться самообладанию.

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«Молодым бойцам, молодым спортсменам я бы прежде всего посоветовал вот что: на первом месте должно быть терпение. Иногда то, чего ожидаешь, не приходит. И тут нужно терпение. Это очень важно. Причём, это касается не только бойцов, но и людей, которые не тренируются, не являются профессиональными спортсменами. Это очень важно и для обычного человека тоже. Быть терпеливым. Если у тебя есть мечта, иди к ней с большим терпением, и тогда она сбудется. Терпение прежде всего», — сказал бывший чемпион UFC.

Также он поделился воспоминаниями о своём пути к известности и славе. Хабиб признался — сегодня ничто не заставит его вернуться в октагон, и свой путь как боец он уже закончил. Теперь россиянин хочет использовать свою популярность, чтобы помогать людям.

«Я считаю, что благотворительность должна быть важна для всех людей на планете, ведь зарабатывание денег не может быть единственной целью в жизни. Должна быть и благотворительность. Нужно что-то отдавать людям, а не постоянно лишь брать. Вот, в чём дело. К тому же, это очень важная часть моей жизни, в том числе из-за моей религии», — сказал Нурмагомедов каналу Islam Channel.

Благотворительностью Хабиб начал заниматься сразу после того, как завершил спортивную карьеру. После победы над Дастином Порье россиянин пожертвовал в фонд американца $60 тыс., а через месяц сам поехал в Нигерию в рамках благотворительного проекта, цель которого — восстановление скважин с питьевой водой в Африке и строительство медицинских центров. В прошлом году Хабиб участвовал в организации турнира по футболу среди незрячих — «Каспий-2020». Он лично приезжал поболеть за команды.