Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2).

«Атмосфера была потрясающая, но игра — ещё лучше. Сегодня болел за «Манчестер Сити». Очень люблю футбол», — написал боец в своём Instagram.

Матч завершился со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с сэром Алексом Фергюсоном.