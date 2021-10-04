Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2).
- © РИА Новости / Владимир Трефилов
«Атмосфера была потрясающая, но игра — ещё лучше. Сегодня болел за «Манчестер Сити». Очень люблю футбол», — написал боец в своём Instagram.
Матч завершился со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с сэром Алексом Фергюсоном.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»