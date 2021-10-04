Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2).
Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Атмосфера была потрясающая, но игра — ещё лучше. Сегодня болел за «Манчестер Сити». Очень люблю футбол», — написал боец в своём Instagram.

Матч завершился со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с сэром Алексом Фергюсоном.

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