Нурмагомедов заявил, что МЮ подарил ему именную футболку с номером Роналду и Бекхэма

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал получение именной футболки «Манчестер Юнайтед» от представителей английского клуба.
Нурмагомедов заявил, что МЮ подарил ему именную футболку с номером Роналду и Бекхэма
  • РИА Новости

«Для меня большая честь посетить этот легендарный стадион по приглашению легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Спасибо за тёплый приём. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

33-летний боец смешанных единоборств отметил, что собирается повесить джерси МЮ на стене своего дома в рамке на самом видном месте.

«Манчестер Юнайтед» 2 октября сыграл вничью с «Эвертоном» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу (1:1).

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, после победы над Джастином Гэтжи. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал встречу с Жоржем Сен-Пьером на фестивале Arnold Sports UK в Великобритании.

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