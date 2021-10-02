Нурмагомедов заявил, что МЮ подарил ему именную футболку с номером Роналду и Бекхэма
- РИА Новости
«Для меня большая честь посетить этот легендарный стадион по приглашению легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Спасибо за тёплый приём. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
33-летний боец смешанных единоборств отметил, что собирается повесить джерси МЮ на стене своего дома в рамке на самом видном месте.
«Манчестер Юнайтед» 2 октября сыграл вничью с «Эвертоном» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу (1:1).
Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, после победы над Джастином Гэтжи. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.
Ранее Нурмагомедов прокомментировал встречу с Жоржем Сен-Пьером на фестивале Arnold Sports UK в Великобритании.