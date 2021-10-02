Нурмагомедов заявил, что МЮ подарил ему именную футболку с номером Роналду и Бекхэма

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал получение именной футболки «Манчестер Юнайтед» от представителей английского клуба.

«Для меня большая честь посетить этот легендарный стадион по приглашению легендарного футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Спасибо за тёплый приём. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

33-летний боец смешанных единоборств отметил, что собирается повесить джерси МЮ на стене своего дома в рамке на самом видном месте.

«Манчестер Юнайтед» 2 октября сыграл вничью с «Эвертоном» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу (1:1).

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, после победы над Джастином Гэтжи. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал встречу с Жоржем Сен-Пьером на фестивале Arnold Sports UK в Великобритании.