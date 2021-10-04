Нурмагомедов: меня окружила тысяча пьяных болельщиков «Ливерпуля», но я готов был дать им бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как посетил матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (2:2).

«Я выхожу с «Энфилда» и попадаю в гущу фанатов «Ливерпуля», меня окружила тысяча пьяных болельщиков. Но я готов был дать им бой, если что. Ведь за день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что это был опасный момент», — сказал Нурмагомедов Islam Channel.

Он добавил, что чувствует давление из-за своей популярности. Нурмагомедов просит своих друзей прикрыть его, когда они ходят в различные заведения.

Ранее Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».