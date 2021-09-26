Шевченко вступилась за ринг-гёрлз после слов Нурмагомедова

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Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко высказала своё мнение о ринг-гёрлз.
Шевченко вступилась за ринг-гёрлз после слов Нурмагомедова
  • © AP Photo / John Locher

«Красивые девушки — украшение любого мероприятия. Я хочу, чтобы люди знали это. И никто не имеет права говорить, что они бесполезные. Они на своём месте с самого начала. Увидев красивую девушку на мероприятии, как мужчина, вы получаете от этого удовольствие. Это моё послание», — сказала Шевченко на пресс-конференции после UFC 266.

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз бесполезны в боях.

Шевченко нокаутировала представительницу США Лорен Мёрфи на турнире UFC 266.

Таким образом, 33-летняя спортсменка в шестой раз защитила титул. Она провела 25 поединков, в которых одержала 22 победы.

Волкановски победил Ортегу на UFC 266 и защитил пояс.

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