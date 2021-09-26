Шевченко вступилась за ринг-гёрлз после слов Нурмагомедова
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«Красивые девушки — украшение любого мероприятия. Я хочу, чтобы люди знали это. И никто не имеет права говорить, что они бесполезные. Они на своём месте с самого начала. Увидев красивую девушку на мероприятии, как мужчина, вы получаете от этого удовольствие. Это моё послание», — сказала Шевченко на пресс-конференции после UFC 266.
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз бесполезны в боях.
Шевченко нокаутировала представительницу США Лорен Мёрфи на турнире UFC 266.
Таким образом, 33-летняя спортсменка в шестой раз защитила титул. Она провела 25 поединков, в которых одержала 22 победы.
Волкановски победил Ортегу на UFC 266 и защитил пояс.