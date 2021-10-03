«Бросил вёсла и перестал играть»: с чем могут быть связаны проблемы Кварацхелии в «Рубине»

Футбольные перспективы Хвичи Кварацхелии по итогам первой трети сезона-2021/22 вызывают всё больше вопросов. Летом полузащитник считался лидером «Рубина» и одним из главных кандидатов на отъезд в один из европейских чемпионатов. Однако в десяти турах РПЛ он забил всего один мяч и отдал одну голевую передачу, а его партнёры по команде и главный тренер клуба открыто говорят об игровых проблемах грузинского вингера. Что могло стать причиной неудачных выступлений футболиста — в материале RT.

В десятом туре чемпионата России по футболу «Рубин» на своём поле с минимальным счётом уступил «Нижнему Новгороду» и потерпел третье поражение подряд. Единственный мяч на 61-й минуте забил с пенальти Николай Калинский. При этом одним из самых обсуждаемых игроков в составе хозяев стал Хвича Кварацхелия. В дебюте второго тайма он заработал 11-метровый, но не смог перехитрить Артура Нигматуллина, а после матча подвергся жёсткой критике со стороны голкипера казанцев Юрия Дюпина.

Обычно футболисты не позволяют себе подобных высказываний в адрес партнёров по команде, но по окончании встречи Дюпин был предельно откровенен. Вратарь в целом выразил недовольство выступлением полевых игроков, но заострил внимание именно на Кварацхелии.

«Хвича, к примеру, сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу. Я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить. Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя ещё есть 30 минут. Сделай всё, чтобы исправить это. А он просто бросил вёсла и перестал играть», — приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина».

Открыто свои претензии к самому дорогому футболисту «Рубина» (по данным Transfermarkt) выразил также главный тренер. Леонид Слуцкий признался, что Кварацхелия не должен был исполнять пенальти в матче с «Нижним Новгородом», но нарушил указание тренерского штаба.

«Я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьёт. И был уверен, что он отстоит эпизод, но, к сожалению, этого не произошло... Это второй сезон Кварацхелии. Его все знают, все понимают. Ему гораздо сложнее, и понятно, что тот ажиотаж, который был вокруг него на протяжении долгого времени, он тоже влияет. Всегда испытание второго сезона — самое сложное. Пока мы все вместе его не проходим, не только Кварацхелия», — сказал Слуцкий.

Говоря об «испытании второго сезона», главный тренер казанцев, наверняка, говорит о ситуации, когда ярко проявивший себя футболист вынужден подтверждать свой класс и доказывать, что прошлогодние успехи не были банальным стечением обстоятельств. И в случае с Кварацхелией этот процесс действительно проходит непросто. В нынешнем чемпионате грузинский полузащитник имеет в своём активе лишь два балла за результативность (1 + 1) в восьми матчах. Причём складывается впечатление, что причина этого во многом кроется в чрезмерном желании Хвичи решать все эпизоды в одиночку и отказе делиться мячом с партнёрами.

Ситуация с пенальти в игре с «Нижним Новгородом» — наглядное свидетельство того, что Кварацхелия стал гораздо чаще брать игру и ответственность на себя, зачастую игнорируя одноклубников. И это подтверждается развёрнутой статистикой. Так, показатель количества ожидаемых голов полузащитника в среднем за 90 минут (xG90) немного вырос по сравнению с прошлым сезоном (0,26 против 0,23), тогда как число ожидаемых передач за игру (xA90) заметно снизилось (0,06 вместо 0,19). Помимо прочего, резко упало количество опасных моментов, в создание которых так или иначе был вовлечён Хвича. На основании этого можно сделать вывод, что футболист по-прежнему является одной из главных опций коллектива в нападении, но слишком часто «тянет одеяло на себя». Однако нынешняя форма и эмоциональное состояние не позволяют ему стабильно пользоваться создаваемыми моментами. Отсюда как скромные результаты самого спортсмена, так и неудачи команды.

Сложно однозначно сказать, с чем именно связана подобная тенденция. Возможно, на это тем или иным образом повлиял уход из «Рубина» Дениса Макарова — ещё одного яркого атакующего вингера, очень часто выступавшего в роли завершителя атак казанцев в прошлом сезоне. Быть может, лишившись такого партнёра, и не увидев достойной замены ему среди остальных футболистов, Кварацхелия решил удвоить активность и постараться таким образом компенсировать его отсутствие. Например, в квалификационных мачтах Лиги конференций с «Ракувом» Хвича часто пытался в одиночку обыграть всю команду соперника, что вызывало негативную реакцию у его партнёров. Можно было заметить, как тот же Михаил Костюков что-то эмоционально выговаривает полузащитнику после того, как несколько его открываний в штрафную остались незамеченными.

Не исключено, что определённое влияние оказали и травмы, из-за которых Кварацхелия пропустил суммарно 65 дней в конце прошлого и на старте нынешнего сезонов. Первое повреждение вывело его из строя на период с середины апреля до начала июня, а второе прервало процесс набора формы в августе. Именно об этом говорил ассистент главного тренера «Рубина» Олег Веретенников после встречи девятого тура с «Динамо».

«Наверное, у него похожий период с Деспотовичем: была травма, долгое восстановление, а сейчас снова набор формы. Хвича не набрал стопроцентные кондиции — это и не даёт показать ту яркую игру, которую он способен показывать», — цитирует Веретенникова «Чемпионат».

Однако есть ещё один фактор. Речь идёт о проблемах вингера с мотивацией, которые вполне могли возникнуть из-за неосуществлённого перехода в европейский клуб. На протяжении последних лет Хвичу часто сватали в коллективы из топ-лиг Старого Света, но до предметных переговоров дело так и не дошло.

Апогея ситуация достигла нынешним летом, когда сообщалось об интересе к грузинскому хавбеку со стороны итальянских «Ювентуса», «Милана», «Интера» и «Наполи», английских «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Брайтона», немецкой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В какой-то момент наиболее вероятным назывался трансфер в «Тоттенхэм», а сумма отступных оценивалась в €20 млн.

Но до закрытия периода дозаявок «Рубин» так и не получил ни одного запроса о переходе Кварацхелии. Об этом открыто заявил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов, признавшийся, что за контракт Хвичи не было предложено даже одного рубля, что прозвучало довольно обидно. В то же время, функционер подчеркнул, что данная ситуация определённо сказалась на психологическом состоянии 20-летнего спортсмена.

«Суммы никакой по нему мы не озвучивали, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чём тут ещё говорить… Думаю, все эти разговоры на Кварацхелию как-то повлияли. Он всё-таки парень молодой. Может, думал, что уедет, поэтому это в чём-то его дестабилизировало. А сейчас он точно успокоится и будет играть», — говорил Сайманов порталу «Спорт Бизнес Online» 8 сентября.

Но с тех пор у Кварацхелии так и не получилось «успокоиться», а проблемы никуда не ушли. В последних четырёх встречах он отметился лишь одной результативной передачей и ни в одной из них не попал в пятёрку лучших игроков «Рубина» по версии WhoScored. Если верить авторитетному порталу, то самым неудачным стало его выступление в противостоянии с «Динамо». В нём он отыграл всего 64 минуты и получил оценку 5,9.

В этом плане стоит отметить, что в истории РПЛ были случаи, когда футболист так и не смог избавиться от мыслей об упущенном шансе проявить себя в Европе, из-за чего снижал требования к себе. За последнее время одним из самых ярких примеров является ситуация вокруг нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. В сезоне-2018/19 он не только стал лучшим бомбардиром чемпионата России, но и автором одного из голов в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов. На протяжении всего периода дозаявок молодого форварда сватали то в «Челси», то в «Кристал Пэлас», но в итоге он остался в армейском клубе.

И, как оказалось, неудачные переговоры с клубами АПЛ серьёзно подкосили его психологически, не только замедлив развитие, но и спровоцировав регресс. За два следующих сезона Чалов забил суммарно 16 мячей во всех турнирах — на один меньше, чем в чемпионате-2018/19. И сейчас нет никаких предпосылок к тому, что Фёдор сможет выйти на прежние мощности. Проблемы с реализацией привели к тому, что его перестали использовать на позиции центрфорварда, а на фланге он не может в должной мере проявить себя.

В похожей ситуации чуть было не оказался Никола Влашич, летом желавший покинуть ЦСКА. Однако клуб был не готов отпускать его в «Милан» на неудобных для себя условиях, вследствие чего хорват рисковал остаться в Москве ещё на год. Полузащитника это явно не устраивало, что мгновенно отразилось на его выступлениях. Он заметно снизил требования к себе и не демонстрировал привычный уровень мастерства. И очень сложно сказать, как бы завершился для него этот чемпионат, если бы интерес к хавбеку не проявил английский «Вест Хэм». Сделка была проведена всего за пару дней до закрытия трансферного окна. Довольный футболист отправился покорять АПЛ, а армейцы получили достойную компенсацию.

Тем не менее, сравнивать Кварацхелию с Влашичем преждевременно. Несмотря на все заслуги Хвичи, Никола достиг гораздо больших успехов в РПЛ, отлично проявил себя в еврокубках, а также стал основным футболистом сборной Хорватии по ходу Евро-2020. Поэтому его желание попробовать свои силы в Европе можно считать куда более обоснованным. Что касается полузащитника «Рубина», то ему стоит набраться терпения и не повторять ошибок Чалова. Ведь в случае снижения требований к себе, в будущем ему может и не поступить предложений от команд калибра «Тоттенхэма».