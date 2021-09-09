Гендиректор «Рубина»: реальных предложений по Кварацхелии не было

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о несостоявшихся сделках клуба в летнее трансферное окно.

«Реальных предложений по Кварацхелии не было», — цитирует Сайманова РИА Новости.

По его словам, казанский клуб не собирался продавать 20-летнего грузинского крайнего полузащитника, поскольку такой яркий игрок ценен не только для «Рубина», но и для российского чемпионата.

По сообщениям СМИ, хавбеком сборной Грузии интересовались «Тоттенхэм» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за «Рубин» шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Милан» не делал предложения Кварацхелии из-за высоких запросов «Рубина».