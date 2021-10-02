Вратарь «Рубина» Дюпин раскритиковал Кварацхелию после поражения от «Нижнего Новгорода»
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«Хвича сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу. Я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть», — цитирует Дюпина сайт «Рубина».
По его мнению, необходимо тщательно проанализировать ошибки команды, а также что-то сделать с психологией игроков.
«Ну не забил ты пенальти, у тебя ещё есть 30 минут, сделай всё, чтобы исправить это. А он просто бросил вёсла и перестал играть», — добавил вратарь.
«Рубин» уступил «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1. Для подопечных Леонида Слуцкого это уже третье поражение подряд.
Нижегородцы набрали 14 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У «Рубина» столько же очков, но казанская команда располагается на строчку ниже.
Ранее Дюпин объяснил причину поражения «Рубина» от «Нижнего Новгорода».