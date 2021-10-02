Дюпин объяснил причину поражения «Рубина» от «Нижнего Новгорода»

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Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал поражение команды из столицы Татарстана в матче десятого тура чемпионата России по футболу от «Нижнего Новгорода» (0:1).
Дюпин объяснил причину поражения «Рубина» от «Нижнего Новгорода»
  • ©rubin-kazan.ru

«Наши креативные игроки, которые должны играть выше, чересчур низко опускаются, из-за этого впереди не хватает народу, чтобы комбинировать», — цитирует голкипера ТАСС.

Дюпин считает, что футболистам «Рубина» необходимо больше комбинировать на чужой стороне поля. Тогда у команды было бы больше подходов, шансов и моментов у ворот соперника.

Вратарь выразил надежду, что в октябрьскую паузу на матчи сборных тренерский штаб плодотворно поработает и найдёт причину трёх поражений «Рубина» подряд.

«Нижний Новгород» набрал 14 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У «Рубина» столько же очков. Казанская команда занимает восьмую позицию.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Нижним Новгородом».

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