Яровинский высказался о возможном уходе Кварацхелии из «Рубина»
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«По поводу Хвичи всё лето муссировалось большое количество слухов о том, что вот-вот-вот он уйдёт. Мы несколько раз говорили, что такие хорошие большие трансферы не делаются внезапно, они требуют подготовки», — цитирует функционера «БИЗНЕС Online».
Он допустил, что переход может состояться, но нельзя сказать, что в «Рубине» точно кто-то продаётся.
«Профессиональный футбол состоит из того, что игроки всегда куда-то уходят, приходят и продаются, поэтому мы открыты диалогу», — добавил Яровинский.
20-летний Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. С тех пор он провёл за команду 57 матчей, забил восемь мячей и отдал 13 результативных передач.
Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что реальных предложений по Кварацхелии не было.