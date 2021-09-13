Яровинский высказался о возможном уходе Кварацхелии из «Рубина»

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Спортивный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал разговоры о возможном уходе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в одну из европейских команд.
Яровинский высказался о возможном уходе Кварацхелии из «Рубина»
  • © rubin-kazan.ru

«По поводу Хвичи всё лето муссировалось большое количество слухов о том, что вот-вот-вот он уйдёт. Мы несколько раз говорили, что такие хорошие большие трансферы не делаются внезапно, они требуют подготовки», — цитирует функционера «БИЗНЕС Online».

Он допустил, что переход может состояться, но нельзя сказать, что в «Рубине» точно кто-то продаётся.

«Профессиональный футбол состоит из того, что игроки всегда куда-то уходят, приходят и продаются, поэтому мы открыты диалогу», — добавил Яровинский.

20-летний Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. С тех пор он провёл за команду 57 матчей, забил восемь мячей и отдал 13 результативных передач. 

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что реальных предложений по Кварацхелии не было.

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