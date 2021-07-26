Источник: «Тоттенхэм» стал главным претендентом на покупку футболиста «Рубина» Кварацхелии

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».

Об этом сообщает Milan News со ссылкой на Sky Italia. По информации источника, «Милан», который ранее интересовался грузином, вышел из борьбы из-за высокой трансферной стоимости полузащитника и запросов самого игрока по условиям контракта. Теперь главным претендентом на Хвичу является «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне РПЛ 20-летний футболист провёл 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Кварацхелия продолжит карьеру в «Милане».