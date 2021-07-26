Источник: «Тоттенхэм» стал главным претендентом на покупку футболиста «Рубина» Кварацхелии

Короткая ссылка
Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».
Источник: «Тоттенхэм» стал главным претендентом на покупку футболиста «Рубина» Кварацхелии
  • © rubin-kazan.ru

Об этом сообщает Milan News со ссылкой на Sky Italia. По информации источника, «Милан», который ранее интересовался грузином, вышел из борьбы из-за высокой трансферной стоимости полузащитника и запросов самого игрока по условиям контракта. Теперь главным претендентом на Хвичу является «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне РПЛ 20-летний футболист провёл 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач. 

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Кварацхелия продолжит карьеру в «Милане».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить