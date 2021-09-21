Дубль Дзюбы, автогол Чистякова и удаление Слуцкого: как «Зенит» забил три мяча за 20 минут и победил «Рубин» в РПЛ

«Зенит» на выезде не оставил шансов «Рубину» в матче восьмого тура РПЛ. Ещё в первом тайме петербуржцы забили три безответных мяча в ворота соперника за 20 минут. Дубль в составе действующих чемпионов страны оформил Артём Дзюба. Казанцам уйти от разгромного поражения помог автогол Дмитрия Чистякова. А в концовке противостояния с тренерской скамьи хозяев за крики на судью был удалён Леонид Слуцкий.

Перед одним из центральных матчей восьмого тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» болельщики и эксперты с большим интересом ждали, какими окажутся стартовые составы команд и кем Леонид Слуцкий и Сергей Семак заменят травмированных лидеров.

Оба коллектива в преддверии важнейшей встречи столкнулись с серьёзными проблемами в обороне. Казанцы могли лишиться сразу двух крайних защитников — Ильи Самошникова и Владислава Игнатьева, а также хавбека Александра Зуева. Петербуржцы не могли рассчитывать на Деяна Ловрена и Вячеслава Караваева, а также давно травмированного опорника Магомеда Оздоева.

В результате хозяева, можно сказать, отделались лёгким испугом, поскольку Самошников, включённый в расширенный состав сборной России, появился на поле с первых минут. Таким образом, тренерский штаб бросил в бой всех подопечных, которые попали в основу на игру предыдущего тура с «Уралом». Она закончилась разгромной победой фаворита (4:0).

В частности, на правом фланге весьма любопытно было понаблюдать за противостоянием новичка команды Андерса Дрейера, который в матче с екатеринбуржцами оформил хет-трик, и Дугласа Сантоса.

У гостей компанию Ярославу Ракицкому в центре обороны ожидаемо составил Дмитрий Чистяков, а место Караваева на краю защиты занял универсальный Алексей Сутормин.

Куда больше вопросов вызвало отсутствие даже в заявке действующих чемпионов страны экс-форварда «Рубина» Сердара Азмуна. По информации издания «Спорт-Экспресс», иранец не прилетел в Казань. В сложившейся ситуации у Семака не было иного выбора, кроме как сделать ставку на Артёма Дзюбу. А тому требовалось забивать, чтобы доказать Валерию Карпину свою необходимость национальной команде, в расширенный ростер которой он также попал.

Предполагалось, что болельщики увидят захватывающий матч равных по силе соперников. Однако на деле одна из сторон полностью доминировала. «Зенит» при Семаке провёл, возможно, лучший тайм, и в этом велика заслуга тренера.

Во-первых, он снова решил насытить центр обороны в отсутствие Ловрена и перевёл Вильмара Барриоса назад. Тройка центральных защитников идеально перекрывала все подходы к штрафной, а Дуглас и Сутормин получали возможность активно подключаться вперёд по флангам.

У «Рубина» же в атаке не получалось практически ничего. Наибольшей активности все ждали, конечно, от Хвичи Кварацхелии, но того всякий раз при приёме мяча на левом крае держали сразу два оппонента. И даже если грузин обыгрывал первого, второй успевал сработать на подстраховке. В этом плане чётко взаимодействовали Сутормин и Барриос.

Об остальных футболистах линии атаки и говорить нечего. Совершенно потерялись новички Дрейер и Сеад Хакшабанович. Совсем не встречался с мячом впереди Джордже Деспотович. Красноречивый факт: коллектив Слуцкого за весь первый тайм так и не нанёс ни одного удара по чужим воротам.

Гости же поймали настоящий кураж и плели комбинации на чужой половине, регулярно меняясь местами. Бразильцы Вендел, Малком и Клаудиньо явно получали удовольствие от игры и в несколько передач легко отрезали по два-три оппонента. Собственно, так сине-бело-голубые и открыли счёт. На Клаудиньо бросились несколько соперников, а он покатил мяч Дзюбе в свободную зону в штрафной. Артём с ходу пробил в девятку и отметился первым голом в текущем сезоне.

Вскоре отличился уже сам Клаудиньо. Дзюба после подачи с левого фланга аккуратно скинул на Малкома, а тот фактически поставил мяч под удар соотечественнику. В довершение всех бед из-за травмы не смог продолжить игру основной центральный защитник хозяев Филип Уремович, и на поле пришлось выходить молодому Константину Нижегородову.

«Рубин» вынужден был идти вперёд, чтобы получить хотя бы какой-то шанс у чужих ворот, а «Зенит» с удовольствием отвечал опасными контратаками, буквально разрывая оборону казанцев. Неудивительно, что ещё до перерыва действующий чемпион довёл счёт до крупного. Дзюба после прострела Кузяева оформил дубль. Правда, в эпизоде с отбором Барриос сыграл рукой, но судья Сергей Иванов этого не заметил, а его коллеги на VAR просматривали момент только на предмет офсайда.

После такого неудачного тайма возникал вопрос, какие решения примет Слуцкий в перерыве, чтобы хотя бы попытаться спасти игру. Однако экс-наставник сборной России, по сути, не сделал ничего. Он не стал менять ни расстановку, ни состав, в том числе сохранив на поле абсолютно инертного Деспотовича.

Впрочем, и «Зенит» ощутимо сбавил обороты. Нельзя забывать, что петербуржцы на прошлой неделе провели тяжёлый матч с «Челси» в Лондоне и большая часть лидеров команды провела на поле по 90 минут. По инерции гости шли вперёд, продолжая ловить соперника на ошибках и собирать все бесхозные мячи, но уже не так часто угрожали чужим воротам. А в действительно опасных ситуациях на первый план выходил Дюпин, совершивший суммарно шесть сейвов.

Страсти начали разгораться лишь после 60-й минуты. Во многом завести свою команду удалось Слуцкому. После очередного жёсткого столкновения с участием Кварацхелии он накричал на Иванова и получил за это жёлтую карточку.

Поведение наставника помогло его подопечным разозлиться, и они немного взвинтили темп. Практически сразу это принесло свои плоды. «Рубин» забил во многом случайный гол благодаря ошибке соперника. Ракицкий сбил Дрейера на фланге, а Чистяков после исполнения не самого опасного стандарта срезал мяч в собственные ворота.

На то, чтобы спастись, у хозяев оставалось больше 20 минут, но по большому счёту шансов у них не было. Да, они забрали мяч под свой контроль и обосновались на чужой половине поля, но при этом практически не проникали в штрафную и не наносили ударов. Тройка центральных защитников соперника продолжала работать идеально. Да и Слуцкий явно затянул с заменами. Лишь на 74-й минуте вместо уставшего и незаметного Кварацхелии на поле появился Солтмурад Бакаев, а незадолго до финального свистка проваливший матч Деспотович уступил место Герману Онугхе. Но было уже слишком поздно, и в добавленное арбитром время скорее «Зенит» мог забить четвёртый мяч, чем «Рубин» сократить отставание.

Вдобавок был удалён со скамейки Слуцкий. После фола на Хван Ин Бёма он вновь высказался в адрес судьи и мгновенно увидел перед собой второй горчичник. Впрочем, ругать тренеру нужно в первую очередь себя. Стоит признать, что на этот раз Семак полностью переиграл его и впервые в карьере одержал победу над коллегой.

Да и в целом «Зенит» показал себя более качественной и умелой командой. Лучшим футболистом встречи был признан Дзюба. Артём на 100% воспользовался своим шансом и сделал шаг к тому, чтобы остаться в итоговом составе сборной России. При такой результативности игнорировать форварда Карпин не сможет.