20 сентября матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

В пресс-службе Российской премьер-лиги сообщили, что 20 сентября матчи восьмого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

РИА Новости

«Российская премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи восьмого тура РПЛ начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении пресс-службы. 20 сентября состоятся матчи «Урал» — «Локомотив» (16:30 мск), «Рубин» — «Зенит» (18:30), ЦСКА — «Спартак» (19:30). Инцидент произошёл утром 20 сентября в Пермском государственном университете. В результате стрельбы в ПГНИУ, по последним данным, погибли восемь человек.