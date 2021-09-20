20 сентября матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми
- РИА Новости
«Российская премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи восьмого тура РПЛ начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении пресс-службы.
20 сентября состоятся матчи «Урал» — «Локомотив» (16:30 мск), «Рубин» — «Зенит» (18:30), ЦСКА — «Спартак» (19:30).
Инцидент произошёл утром 20 сентября в Пермском государственном университете.
В результате стрельбы в ПГНИУ, по последним данным, погибли восемь человек.