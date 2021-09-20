В результате стрельбы в вузе в Перми погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете

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В результате стрельбы в Пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.
Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете
  • РИА Новости

Об этом сообщает Следственный комитет.

«В результате восемь человек погибли, несколько пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — говорится на сайте.

Отмечается, что стрельбу устроил студент.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Как пишет URA.RU, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в кампусе ПГНИУ. Глава региона лично выехал на место ЧП.

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