Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете
- РИА Новости
Об этом сообщает Следственный комитет.
«В результате восемь человек погибли, несколько пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — говорится на сайте.
Отмечается, что стрельбу устроил студент.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
Как пишет URA.RU, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в кампусе ПГНИУ. Глава региона лично выехал на место ЧП.