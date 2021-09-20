Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете

В результате стрельбы в Пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.

Об этом сообщает Следственный комитет.

«В результате восемь человек погибли, несколько пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — говорится на сайте.

Отмечается, что стрельбу устроил студент.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Как пишет URA.RU, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в кампусе ПГНИУ. Глава региона лично выехал на место ЧП.