Колосков заявил, что в деградации игроков «Спартака» виноват тренерский штаб

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал виновных в деградации игроков московского «Спартака» в текущем сезоне.

«Безусловно, это вина и ответственность тренерского штаба, физиотерапевтов и так далее. Факт такой, что игроки деградируют в качестве», — цитирует Колоскова Sport24.

По словам Колоскова, у «Спартака» все футболисты обладают высоким уровнем квалификации, но они перестали играть. Видимо, какие-то требования к ним занижены: в тренировочном процессе, тактическом, в физической подготовке и так далее.

В матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА 20 сентября. Игра начнётся в 19:30 мск с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

Ранее нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».