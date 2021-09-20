Колосков заявил, что в деградации игроков «Спартака» виноват тренерский штаб

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал виновных в деградации игроков московского «Спартака» в текущем сезоне.
Колосков заявил, что в деградации игроков «Спартака» виноват тренерский штаб
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«Безусловно, это вина и ответственность тренерского штаба, физиотерапевтов и так далее. Факт такой, что игроки деградируют в качестве», — цитирует Колоскова Sport24.

По словам Колоскова, у «Спартака» все футболисты обладают высоким уровнем квалификации, но они перестали играть. Видимо, какие-то требования к ним занижены: в тренировочном процессе, тактическом, в физической подготовке и так далее.

В матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА 20 сентября. Игра начнётся в 19:30 мск с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

Ранее нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

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