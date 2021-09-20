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Заболотный о дерби ЦСКА — «Спартак»: будет нелёгкая игра

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Нападающий столичного ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».
Заболотный о дерби ЦСКА — «Спартак»: будет нелёгкая игра
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» — отличная команда, команда-раздражитель», — цитирует Заболотного пресс-служба ЦСКА.

Он добавил, что в первую очередь уважает соперника и понимает, что будет нелёгкая игра — и в плане футбола, и относительно того, как её воспринимают болельщики обеих команд.

«Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения. В своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», — сказал Заболотный.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит матч со «Спартаком».

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