Мячи Фомина и Грулёва, отменённый гол Абильгора и сейвы Лещука: как «Динамо» обыграло «Рубин» в РПЛ

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Борислав Головин
«Динамо» на своём поле обыграло «Рубин» в рамках девятого тура РПЛ — 2:0. Забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Вячеслав Грулёв. Казанцы в концовке игры могли сократить отставание в счёте до минимума, но судья отменил гол Оливера Абильгора, поскольку при подаче углового мяч в воздухе пересёк лицевую линию. Не позволил гостям возродить интригу и резервный вратарь москвичей Игорь Лещук, совершивший несколько эффектных сейвов.
Мячи Фомина и Грулёва, отменённый гол Абильгора и сейвы Лещука: как «Динамо» обыграло «Рубин» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Поединок между «Динамо» и «Рубином» в рамках девятого тура РПЛ был интересен прежде всего с точки зрения тренерской дуэли. Подопечным одного из ведущих российских специалистов Леонида Слуцкого предстояло на выезде попробовать остановить коллектив немца Сандро Шварца, под руководством которого бело-голубые добились серьёзного прогресса и начали показывать современный футбол.

Обе команды делают ставку на быстрые атаки и высокий прессинг, поэтому было интересно, рискнут ли они и в важнейшем матче сыграть с открытым забралом или же кто-то отдаст мяч сопернику.

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При этом казанцы в преддверии отчётной встречи остались без рулевого. В матче с «Зенитом» 20 сентября Слуцкий получил красную карточку, а «Рубин» ничего не смог противопоставить действующему чемпиону. В свою очередь, москвичи вернулись на победную тропу, с минимальным счётом одолев «Сочи». А в среду им пришлось сыграть с одноклубниками из Ставрополя в рамках Кубка России.

При этом Шварц остался без нескольких исполнителей. Компанию Даниилу Лесовому в клубном лазарете составил защитник Диего Лаксальт, а основной вратарь Антон Шунин не успел восстановиться после рассечения подбородка. Но главное — мышечное повреждение Арсена Захаряна оказалось несерьёзным. Получил место в основном составе и Денис Макаров, который лишь в августе перешёл в «Динамо» из «Рубина». При этом на острие атаки вновь расположился Вячеслав Грулёв, а не Константин Тюкавин, которому не помог вернуться в основу даже гол в Ставрополе.

Гости не могли рассчитывать лишь на дисквалифицированного Георгия Зотова, место которого на правом фланге обороны занял универсальный Михаил Костюков. С первых минут вышел на поле и капитан Филип Уремович, который в противостоянии с «Зенитом» покинул поле ещё до перерыва.

Первый тайм матча с «Динамо» как будто стал для гостей продолжением встречи с петербуржцами. Казанцы так же инертно смотрелись в атаке и терялись под чужим прессингом. Вновь совсем не получал мяч Джордже Деспотович, запомнившийся разве что ударом локтем в лицо Денису Макарову и жёлтой карточкой.

Удивительно, но в Москве ничего не получалось даже у Хвичи Кварацхелии. Хозяева оставляли техничному грузину минимум свободного пространства и грамотно действовали на подстраховке. Отдельно стоит отметить Гильермо Варелу, который при поддержке Макарова полностью закрыл правый фланг обороны москвичей. Противоположный край у гостей не работал совсем.

В результате «Рубин» до перерыва практически не имел опасных моментов. Команда не проникала в чужую штрафную, где Деспотович оказался не в состоянии бороться с высокими Иваном Ордецем и Фабианом Бальбуэной, и довольствовалась лишь парой выстрелов из-за пределов штрафной в надежде на рикошет. Игорь Лещук уверенно шёл на третий «сухарь» за неделю.

У подопечных Шварца на чужой половине получалось куда больше. Они грамотно находили зоны на флангах и полуфлангах. Разумеется, максимальное давление оказывалось на номинального форварда Костюкова. Захарян на пару с Дмитрием Скопинцевым неоднократно создавали проблемы оппоненту. Справа был активен Макаров.

Собственно, первый гол пришёл именно с фланга. Монтассар Тальби грубо ошибся возле собственной штрафной, пытаясь выбить мяч, и фактически подарил его Себастьяну Шиманьски. Поляк моментально переадресовал мяч Макарову, а тот отдал разрезающую передачу на ход Вареле. Великолепную подачу уругвайца с близкого расстояния замкнул Даниил Фомин.

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Открыв счёт, москвичи поймали кураж и буквально заперли соперника в его штрафной. Хозяева продемонстрировали великолепную физическую готовность и, даже проводя третью встречу за семь дней, при потере сразу же включали высокий прессинг и быстро возвращали себе владение мячом. «Рубин» не мог найти противоядие этой тактике, а потому не отвечал внятной контригрой.

Окончательно все вопросы об исходе противостояния были сняты в начале второго тайма, когда «Динамо» удвоило преимущество в счёте. На этот раз отличиться хозяевам помогло стандартное положение. После подачи углового в исполнении Шиманьски Грулёв переиграл в воздухе всё того же Тальби и отправил снаряд в дальний угол. Для молодого нападающего гол стал дебютным в текущем сезоне РПЛ.

Даже добившись комфортного превосходства, подопечные Шварца продолжали действовать на высоких скоростях как с мячом, так и без него и организовывали давление на чужой половине поля. Зачастую создавать острые моменты у чужих ворот им мешал элементарный брак. Да и надёжным на последнем рубеже оставался Юрий Дюпин, совершивший суммарно восемь сейвов.

Однако ближе к середине второго тайма ход игры серьёзно изменился. Хозяев начали оставлять силы, а Слуцкий провёл своевременную двойную замену. Места абсолютно инертных Деспотовича и Кварацхелии заняли Герман Онугха и Солтмурад Бакаев. Особенно помог команде последний. Полузащитник с переизбытком желания шёл в каждое единоборство, нарушал правила, ругался с оппонентами, но тем самым заводил своих партнёров.

Концовка встречи целиком и полностью осталась за гостями. Бело-голубые прижались к своей штрафной и уже достаточно редко выбегали в контратаки, хотя соперник оставлял много свободного пространства. В эти минуты на первый план вышел Лещук, который до того оставался практически без работы. Вратарь совершил несколько важнейших сейвов и сорвал овации трибун. Во многом благодаря ему казанцам не удалось возродить интригу, а Шварцу после такого матча будет тяжело вновь отправить резервиста в запас.

Правда, один раз ворота Лещука «Рубин» всё-таки поразил. Коллективу Слуцкого удалось воплотить в гол розыгрыш корнера. Оливер Абильгор аккуратным ударом отправил мяч в дальний угол. Однако судья Алексей Сухой, посовещавшись с коллегами на VAR, установил, что снаряд при подаче углового в воздухе пересёк лицевую.

«Динамо» одержало вторую победу подряд в РПЛ и теперь в турнирной таблице уступает лишь «Зениту». Казанцы же потерпели второе поражение кряду, а в последних шести встречах чемпионата победили лишь раз, обыграв аутсайдера первенства «Урал». Налицо серьёзный спад после удачного начала сезона.

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