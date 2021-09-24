Агент рассказал о сроках восстановления защитника «Динамо» Лаксальта от травмы

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Ариэль Красоуски, агент защитника московского «Динамо» Диего Лаксальта рассказал о травме своего клиента.
Агент рассказал о сроках восстановления защитника «Динамо» Лаксальта от травмы
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«Лаксальт выбыл из строя на 40—50 дней. К сожалению, повреждение оказалось серьёзнее, чем мы думали», — цитирует агента Sport24.

Агент отметил, что знает защитника с 16 лет и это второй случай в его карьере, когда он получает травму.

«Жаль, что Лаксальт травмировался. Диего хорошо играл на старте сезона и был счастлив. В «Динамо» довольны им», — сказал он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Лаксальт провёл семь матчей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Сочи» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Арсена Захаряна.

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