Агент рассказал о сроках восстановления защитника «Динамо» Лаксальта от травмы
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«Лаксальт выбыл из строя на 40—50 дней. К сожалению, повреждение оказалось серьёзнее, чем мы думали», — цитирует агента Sport24.
Агент отметил, что знает защитника с 16 лет и это второй случай в его карьере, когда он получает травму.
«Жаль, что Лаксальт травмировался. Диего хорошо играл на старте сезона и был счастлив. В «Динамо» довольны им», — сказал он.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Лаксальт провёл семь матчей.
Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Сочи» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Арсена Захаряна.